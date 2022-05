O evento terá entrada solidária, a partir do programa Niterói Solidária. - Divulgação FAN - Foto: Valeria Daniluski

O evento terá entrada solidária, a partir do programa Niterói Solidária.Divulgação FAN - Foto: Valeria Daniluski

Neste sábado (28), às 19h, o Theatro Municipal de Niterói terá as suas estruturas abaladas ao receber o cantor Lobão e seu Power trio, em um show que será realizado como parte das comemorações dos 40 anos da Fluminense FM. O evento terá entrada solidária, a partir do programa Niterói Solidária. A realização é da Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e da Fundação de Arte de Niterói (FAN).

Compositor e intérprete de sucessos como “Me Chama”, “Revanche” e “Cena de Cinema”, Lobão já era um músico alternativo – tinha integrado, nos anos 70, a pouco conhecida banda progressiva Vímana, ao lado de Ritchie e Lulu Santos – quando ficou nacionalmente conhecido nos anos 80 pelo seu talento e sua personalidade controversa. Para o seu sucesso, as rádios foram de extrema importância e a primeira rádio que apostou em tocar Lobão, ainda no seu primeiro álbum, foi a Fluminense FM, também conhecida como a Maldita. O ano era 1982, época em que surgia também a rádio, no dial 94,9 FM.

SOBRE A RÁDIO MALDITA - A Fluminense FM – A Maldita foi inaugurada em 1º de março de 1982, em Niterói, Rio de Janeiro. Neste momento teve início uma mudança radical no meio radiofônico e musical brasileiro, com uma locução exclusivamente feminina, sendo a locutora Selma Boiron a responsável pela inauguração da rádio.

A rádio ocupou o dial que era anteriormente da Rádio Difusora Fluminense, que iniciou os trabalhos dez anos antes. Com a reformulação, em meados de 1981, chegaram à equipe os radialistas Amaury Santos e Sérgio Vasconcellos, comandados pelo jornalista Luiz Antonio Mello, todos beirando os vinte e poucos anos, na época. De início, Mello seria responsável por apenas um programa, que teria o nome de Rock Alive, mas conseguiu não somente ser aprovado, como também transformar o dial em uma rádio 24 horas dedicada ao rock. Dando oportunidades para bandas novas que surgiam no cenário nacional, a Maldita ajudou a escrever um capítulo importante na história do rock brasileiro.

Em meados de 2005, a rádio foi encerrada, após o Grupo Fluminense fechar parceria com o Grupo Bandeirantes de Comunicação para o lançamento da BandNews FM Fluminense. Seu principal âncora, Ricardo Boechat, foi chefe de reportagem de Luiz Antônio Mello – que chegou a ter uma coluna de comentários na rádio noticiosa – e esteve entre as várias pessoas que escreveram comentários para o livro ‘A Onda Maldita’.

SOBRE O PROGRAMA NITERÓI SOLIDÁRIA

A Prefeitura de Niterói, através do programa Niterói Solidária, está arrecadando alimentos, itens de higiene pessoal e limpeza, água mineral e ração animal para a população vulnerável da cidade. Durante os últimos 12 meses, muitos itens foram entregues em diversas regiões da cidade. A campanha tem caráter permanente.