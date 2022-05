O prefeito de Niterói, Axel Grael, com Sérgio Mallandro: "Parabéns a todos esses profissionais", disse o humorista. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

O prefeito de Niterói, Axel Grael, com Sérgio Mallandro: "Parabéns a todos esses profissionais", disse o humorista.Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 26/05/2022 10:27

A Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) promoveu, nesta terça-feira (24), no Teatro Popular, um evento em homenagem ao Dia do Gari. Atualmente, a Clin conta com cerca de mil garis que atuam nas ruas da cidade. Niterói ocupa, pelo quinto ano consecutivo, o primeiro lugar no ranking estadual do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), desenvolvido pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (Selur) e pela PwC, que avalia os municípios com base em critérios como impacto ambiental e engajamento da sociedade na destinação do lixo.

A programação do evento contou com a yoga do riso, com a especialista Angela Moreira, e show dos humoristas Sérgio Mallandro, Paulinho Serra, Daniel Lopes e Kwesny. Os profissionais também participaram de oficinas de turbante, promovidas pelo Sintacluns, atendimentos na área beleza com manicure, cabeleireiro, barbeiro e massagem, além de obterem orientações voltadas para a saúde, como aferição de pressão arterial, distribuição de preservativos e vacinação contra Influenza. Também foram disponibilizados stands com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com esclarecimentos sobre violência doméstica, e outro com orientações sobre igualdade racial.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a importância do trabalho desses profissionais para o dia a dia da cidade. Axel lembrou que esta é uma das atividades mais reconhecidas pela população e reforçou que Niterói é referência no país em limpeza pública.

“Os garis têm um trabalho muito importante, são eles que fazem com que a cidade se mantenha limpa, que Niterói se mantenha em boas condições sanitárias. E nós valorizamos muito esse trabalho. Este evento foi preparado para celebrar todos esses profissionais. Quando os garis usam o uniforme da Clin, são uma marca da nossa cidade. Aproveito para parabenizar, mais uma vez, todos esses profissionais”, disse o prefeito.



O presidente da CLIN, Luiz Fróes Garcia, destacou que o evento foi inesquecível.

“Nos reunimos nesse grande evento para celebrar o dia mais importante do ano para a nossa empresa: o dia do Gari. Eu tenho muito orgulho de estar à frente da Clin e poder, junto com uma grande equipe, proporcionar essa alegria para os nossos colaboradores. Foi um dia inesquecível para todos nós”, destacou.