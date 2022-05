Prefeitura de Niterói realiza o Ação Mulher no Largo da Batalha

O evento acontecerá na Praça do Largo da Batalha e vai reunir diversas atividades, das 9h às 12h. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 26/05/2022 18:56

Prefeitura de Niterói vai realizar, neste sábado (28), a terceira edição do projeto Ação Mulher. O evento acontecerá na Praça do Largo da Batalha e vai reunir diversas atividades, das 9h às 12h. O evento, organizado pela Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), é gratuito e a programação conta com atividades de beleza, saúde e informações sobre serviços.

Os participantes também poderão doar agasalhos ou artigos de frio para a Campanha do Niterói Solidária, que vai destinar as arrecadações para a população vulnerável da cidade.



“A Codim reuniu uma gama de atividades em mais uma edição do projeto Ação Mulher. Com isso, acreditamos democratizar o acesso aos mais diversos serviços para as mulheres. Vamos trazer ações ligadas à beleza, saúde, cadastros de emprego, dança e informação”, afirmou a secretária de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói, Fernanda Sixel.



O projeto Ação Mulher faz parte das estratégias da Codim para democratizar o acesso aos serviços, em especial a divulgação da rede de atendimento e enfrentamento às violências, quebrando barreiras e diminuindo a distância entre as mulheres e seus direitos.



A programação conta com atividades na área da beleza (corte de cabelo, massagem e design de sobrancelhas), da saúde (medição de glicose e aferição de pressão arterial), informação (orientação jurídica, cadastro para emprego, palestra aleitamento materno, distribuição de informativos da Codim), oficinas de trancista e turbante, distribuição de mudas de plantas, feira de artesanatos, além de aulas de yoga, dança e um show musical.



A primeira edição do projeto Ação Mulher aconteceu em setembro de 2021, no Parque Rural, Engenho do Mato, e a segunda no Morro do Palácio, Ingá, em março deste ano. A Codim está planejando levar o projeto para outras regiões da cidade ao longo do ano.



A ação conta com a parceria da Administração Regional do Largo da Batalha, Secretaria das Culturas, Fundação de Arte de Niterói (FAN), Clin, Sine, OAB Niterói (Comissão da Violência Doméstica), Faculdade Anhanguera, Câmara Comunitária de Mulheres do Largo da Batalha, Grupo Rua do Samba, Carol Daya, professora de Yoga e Eliane Carvalho (profissional de Ed. Física).

