Fátima Regina e Marcos Hasselmann se conheceram em um daqueles encontros mágico.Divulgação

Publicado 27/05/2022 14:50

O Theatro Municipal de Niterói recebe, no dia 02 de junho (quinta-feira), às 19h, Fátima Regina e Marcos Hasselmann, com o show “Amor à Primeira Nota”. O espetáculo será um encontro de música e de almas, que promete emoção, sensibilidade e grande talento. A dupla estará acompanhada de Marcos Tavares (piano), Thaizinho Costa (baixo) e Flavinho Santos (bateria).

Conta a história que Fátima Regina e Marcos Hasselmann se conheceram em um daqueles encontros mágicos, com música, emoção e boas risadas. "Logo aconteceu uma admiração mútua e uma vontade de reunir suas experiências e vivências num show, para contar, cantar e encantar com suas histórias", afirmam os organizadores no texto.

A identificação de repertório foi tão grande que, mesmo a raiz de Fátima Regina estando consolidada na MPB e a de Marcos Hasselmann, no Jazz. Foi ‘amor à primeira nota’.

Marcos Hasselmann sempre curtiu a bossa nova e os grandes clássicos da MPB, dando sempre uma interpretação muito especial, quando misturava jazz e MPB em seu repertório.

Fátima Regina sempre curtiu os improvisos, um amor grande pelo jazz, que já se manifestou nas releituras que fez no seu CD ‘Minha Praia é a Bossa’, quando canta os grandes clássicos da bossa nova, de uma forma jazzística.

Atenção aos protocolos sanitários: É necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto. É facultativo o uso de máscaras pelo público durante a permanência nas dependências do teatro.