O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou de forma virtual. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou de forma virtual.Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 26/05/2022 19:09

O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou de forma virtual, na tarde desta quinta-feira (26), do Festival Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O tema em debate foi “Territórios em transição – recuperação econômica pós-pandemia''. A iniciativa tem como objetivo estimular soluções para problemas complexos e apresentar caminhos viáveis para a sustentabilidade no Brasil, por meio da interlocução entre governos, setor privado, universidades e sociedade civil, gerando impacto coletivo.

Durante sua participação no evento online, o prefeito apresentou projetos que estão acontecendo na cidade para a retomada econômica no período pós-pandemia, como a moeda social Arariboia, que beneficia 31 mil famílias e já conta com 6.500 estabelecimentos cadastrados. Axel Grael também falou sobre o investimento de mais de R$ 2 bilhões que o Município fará até 2024 com o programa Niterói 450, que prevê ações estruturantes nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e geração de emprego e renda.

O chefe do Executivo enfatizou o pioneirismo da cidade em ações de combate à pandemia de Covid-19, com investimentos que somaram R$ 1,2 bilhão ao longo de 2020 e 2021 em ações implantadas nas áreas de proteção social, desenvolvimento econômico, apoio ao setor cultural, proteção às mulheres e educação.

“Niterói foi uma das primeiras cidades a registrar casos de Covid e óbitos por conta da doença. Muitas das ações que adotamos em Niterói se tornaram referência até internacional. Fomos pioneiros em ações de combate e enfrentamento, mas também pioneiros no planejamento e realização de ações para o período pós-pandemia. Hoje, temos diferentes projetos acontecendo na cidade que visam essa retomada econômica”, disse.

O debate, que teve mediação da prefeita de Francisco Morato (SP) e vice-presidente de Parcerias ODS pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Renata Sene, contou ainda com a participação de Lívio Bruno, representando a secretária de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo (RS), Paraskevi Bessa-Rodrigues, e do integrante da diretoria executiva da GestPública, Romário Barbosa.