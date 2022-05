A apresentação leva, ainda, ao palco, o sambista Marquinho Diniz, como convidado. - Divulgação

Publicado 31/05/2022 10:36 | Atualizado 31/05/2022 10:38

O Grupo Patuá abre a programação da 4ª edição do festival “Pras Bandas de Cá”, com o show ‘Samba de Casa Também Faz Milagre’, nesta quinta-feira (2/6), às 20h30min., na Sala Nelson Pereira dos Santos (Gragoatá, Niterói). A apresentação, de duas horas e com ingressos a R$ 20,00 (inteira) e R$ 10 (meia), leva ainda ao palco o sambista Marquinho Diniz, como convidado.

"O espaço multicultural vai se tornar palco de apresentações diárias, dentro de “Pras Bandas de Cá”, durante todo o mês de junho, com 100% da renda revertida para os artistas", afirmou o Grupo nas informações.

Sobre o Patuá é um amuleto que oferece sorte e prosperidade. "O grupo soma a esses significados o espírito de família, felicidade, alegria, confraternização, harmonia e fraternidade, por meio do samba de raiz. Assim, se formaram os seus componentes, sambistas que se orgulham de terem bebido nas mais ricas fontes da geração passada, como também, se nutrem de uma nova geração que preserva, não só as rodas de samba, sobretudo, um estilo sambista de vida", afirmou os organizadores no texto.

O grupo Patuá é composto por Vinicius Batata (tantan e voz), Guto Ramos (banjo), Dudu Magalhaes (Surdo e voz), Jordan Cavaco (cavaco) e Cirley (Pandeiro) Marcelinho pizzott (violão), Rodrigo Phango (percussão geral) e Ranieri Tiago (Flauta Tranversa). Criado em 2019, por Batata, Dudu e Guto, tem como padrinho nada menos que Zé Katimba. Mesmo sendo um conjunto novo, já acompanhou diversos nomes como Juninho Thybau, André Lara, Raouni, Jack Rocha, Wantuir Cardeal, Adriana Dutra, Andrea beat, Luiz Café, Paulinha Diniz, Amanda Machado e Thais Macedo, entre outros.

Segundo os responsáveis, o evento seguirá os protocolos sanitários: "É necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto", disse os responsáveis no texto.