O Parque da Cidade será o ponto de partida da prova de parapente.Divulgação

Publicado 30/05/2022 17:38

Niterói se prepara para ser palco, em junho, de 26 dias de competições esportivas de sete modalidades, shows e exposições culturais, além de ações socioambientais, no que promete ser o maior festival de esportes ao ar livre do Brasil. O tradicional campeonato de bodyboard Itacoatiara Pro terá também provas de surfe, canoa havaiana, mountain bike downhill, vela, parapente e skate. Grandes estrelas do esporte como o skatista Bob Burnquist e os surfistas Gabriel Sampaio, e Kalani Lattanzi marcarão presença. Os palcos distribuídos pela cidade terão apresentações de Nando Reis, Supla, Marcelo D2, Vitor Kley e a lendária banda inglesa Renaissance.

Para o prefeito de Niterói, Axel Grael, o evento reafirma a vocação da cidade em sediar competições esportivas ao ar livre.

“Depois de dois anos do período mais duro da pandemia, é uma alegria poder realizar um evento esportivo deste porte em Niterói. Sugerimos aos organizadores que incluíssem na agenda modalidades como o downhill e também ações sociais e de conscientização ambiental, ampliando ainda mais o leque desse megaevento esportivo e trazendo um legado importante para a nossa cidade. Ações como essa promovem a prática esportiva, reforçam a questão ambiental, cultural e ajudam a fomentar o setor de turismo e a economia do município”, afirma.

Esportes – A abertura do Itacoatiara Pro será no dia 1º de junho. De 2 a 5, será realizada a segunda etapa do circuito brasileiro de bodyboard nas categorias profissional Masculino e Feminino, sub 18, Master e Open Masculino, Open feminino e PCD. De 6 a 16 é a vez da quarta etapa do circuito mundial de bodyboard, o IBC Itacoatiara Pro Bodyboard World Contest, que terá a participação de cerca de 100 atletas da categoria masculino profissional na disputa pelo título mundial. De 17 a 22 de junho, é a vez do surfe. Serão 24 atletas especialistas em ondas grandes convidados pela organização do festival. As três competições serão realizadas na Praia de Itacoatiara.

“O Itacoatiara Pró, desde suas origens, já era um momento especial para a cidade por toda a tradição que o bodyboard tem em Niterói. Poder estar torcendo por nossos amigos estando presente era já um momento muito legal e agora com esse formato de evento, que é inovador, será muito especial. Participar de um campeonato assim numa época tão boa tem tudo para ser um evento muito especial”, disse o surfista niteroiense Gabriel Sampaio, que na última semana fez história em Itacoatiara, descendo uma onda de mais de seis metros durante uma ressaca e que participará das provas.

Outro veterano do surfe da cidade, Dudu Pedra, aguarda pela competição com ansiedade. “Estou competindo no Chile e já posso adiantar que atletas da África do Sul, França, Marrocos, Havaí e Austrália estão perguntando pelo Itacoatiara Pró com uma grande expectativa, não só pelas ondas, mas pelo clima de Niterói. Vai ser bom demais’, disse o surfista.

No dia 5, a praia de Itaipu recebe o Itacoatiara Pro V1, competição de VAA (canoa havaiana) num percurso de 15km que percorrerá as praias de Itaipu, Piratininga e Camboinhas. Com disputas nas categorias JR, Open, Master 40 e Master 50, no masculino e feminino.

Já a prova de Mountain Bike Downhill será uma etapa do Campeonato Estadual e acontece nos dias 11 e 12 de junho no Parque da Cidade, na pista conhecida como “Waimea”, considerada uma das melhores do Brasil para competições na modalidade. As categorias disputadas são: Elite, Sub 30, Júnior, Juvenil, Infanto-Juvenil, Master (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D), no masculino, e Elite e Júnior feminino.

O Parque da Cidade será o ponto de partida da prova de parapente, que será realizada durante os dias 18 e 19 de junho, numa disputa de permanência e pouso (os pilotos decolam e devem permanecer no ar por um período antes de fazer o pouso em alvo determinado).

As regatas acontecem nos dias 25 e 26 de junho, na enseada de São Francisco, com estrutura para os espectadores na praia. A competição de vela terá as classes Optimist, Dingue e ILCA.

Nos dias 18 e 19, acontece a etapa do circuito Niteroiense de Skate, no SkatePark Carlos Alberto Parizzi, em São Francisco, com a participação de 70 skatistas da cidade de diferentes idades. Nos dias 25 e 26 de junho, será realizada a prova de skate desenhada pelo campeão Bob Burnquist, que irá exigir dos atletas convidados o seu mais alto nível técnico.

Conhecida pela vocação natural para os esportes e representando um grande celeiro de atletas campeões olímpicos ligados à náutica e modalidades radicais como o bodyboard e o surfe de ondas grandes, Niterói reunirá pela primeira vez tantas competições esportivas num curto espaço de tempo. As premiações dos eventos internacionais chegam a R$ 150 mil.

Shows – Durante os finais de semana de junho, Niterói receberá mais de 20 atrações musicais, com presenças já confirmadas de grandes astros e bandas como Nando e Sebastião Reis, Oriente, Marcelo D2, Vitor Kley, Brothers of Brazil (Supla e João), André Frateschi (vocalista da Legião Urbana com a banda do Rock In Rio - Rock Street Band), além de artistas e grupos da cena musical da cidade. Completam o megafestival, nomes consagrados do Hip Hop, como DJ Machintal, DJ Tamy e DJ Marlboro.

Cultura – O evento contará ainda com o Espaço Funarte, que será instalado na Praça José Martí, ao lado do skateparque de São Francisco, onde também serão promovidas diversas oficinas culturais, shows e exposições de artes.

Ações socioambientais – Durante o Itacoatiara Pro 2022, também serão promovidas ações de caráter socioambiental, iniciação esportiva e capacitação, capitaneadas por astros do esporte como o skatista Bob Burnquist.

“Queremos trazer a experiência do Instituto Skate Cuida na realização de aulas de iniciação e prática no esporte e promoção de oficinas de aprendizado com temas que passam pela educação, sustentabilidade e cidadania”, adianta Bob Burnquist, maior recordista de medalhas dos X-Games, 10 vezes campeão mundial e recordista.

O skatista visitou as três principais pistas de skate da cidade no início do ano – a de São Francisco, a do Horto do Fonseca e a do Morro do Caramujo – para a organização das competições.

O Itacoatiara Pro conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Funarte, além de marcas e patrocinadores como Grupo Petrópolis, PredialNet, SGA Toyota e EcoPonte.

“Após dois anos de pandemia, o Itacoatiara Pro volta enorme e repleto de sinergias. Com o apoio da Prefeitura de Niterói, Funarte, entre outras importantes instituições, marcas e atletas incentivadores, vamos promover o maior evento de esportes ao ar livre do Brasil, junto com o Mundial de Bodyboard, que já faz parte do calendário de eventos da cidade há dez anos. Vamos reunir ao todo sete modalidades esportivas, centenas de atletas e diversas celebridades neste grande festival com muita arte, entretenimento, além de ações socioambientais, relevantes para a população niteroiense”, ressalta Bill Aquino, empresário e produtor executivo do Itacoatiara Pro 2022.