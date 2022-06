O skatista Bob Burnquist com o prefeito Axel Grael e o secretário municipal de Esportes e Lazer, Luiz Carlos Gallo. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

O skatista Bob Burnquist com o prefeito Axel Grael e o secretário municipal de Esportes e Lazer, Luiz Carlos Gallo. Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

A Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, é uma das mais bonitas da cidade e tem a boa formação de ondas para o surfe como uma de suas características principais. Por isso, ganhou um colorido todo especial nesta quinta-feira (02) chuvosa, no segundo dia de realização do Itacoatiara Pro, com o público de diversas idades, atento às manobras dos atletas na água.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve na arena montada para o campeonato para conferir de perto o desempenho dos competidores que estavam no mar encarando as baixas temperaturas.



O Itacoatiara Pro ganhou o formato de um megafestival e nos próximos 24 dias acontecerão competições esportivas de sete modalidades, shows e exposições culturais, além de ações socioambientais. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.



“Nós estamos aqui trabalhando o esporte e a cultura em um único evento. Estamos gerando emprego e renda. Niterói é uma cidade vibrante. Um evento desse porte mostra e leva imagens da cidade para o Brasil e o mundo. Temos uma natureza e relevo que são favoráveis para esportes aéreos e náuticos, e ainda temos a tradição do vôlei e basquete, entre diversas outras modalidades. É uma cidade com vocação para esportes e por isso é importante a Prefeitura investir em eventos que projetam a cidade”, explicou o prefeito Axel Grael.



Além do tradicional campeonato de bodyboard, Itacoatiara Pro também terá provas de surfe, canoa havaiana, mountain bike downhill, vela, parapente e skate.



“Eu me sinto muito feliz de estar à frente de uma secretaria que hoje pode proporcionar um evento tão grandioso como este para nossa cidade. Esse evento não é só esportivo, é cultural, é ambiental, é inclusivo. É um evento para levantar a autoestima da população”, afirmou Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de Esporte e Lazer.



Organizador do Itacoatiara Pro, Giuliano Lara destacou que a cidade já está recebendo atletas de diversos países.



“Niterói vai ter, durante esse período, muito esporte, muita arte e muito trabalho socioambiental. Está tudo sendo feito de coração para os moradores, turistas e visitantes”, destacou Giuliano Lara, idealizador e produtor do Itacoatiara Pro desde 2012, acrescentando que no período do festival a cidade também sediará uma etapa do circuito brasileiro, o Itacoatiara Pro Série Brasil.



O Itacoatiara Pro conta ainda com apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Niterói, da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, da Funarte, além de marcas e patrocinadores como Grupo Petrópolis, PredialNet, SGA Toyota e EcoPonte.



Esportes – Será disputada até o próximo dia 05 a segunda etapa do circuito brasileiro de bodyboard nas categorias profissional Masculino e Feminino, sub 18, Master e Open Masculino, Open feminino e PCD. De 6 a 16 é a vez da quarta etapa do circuito mundial de bodyboard, o IBC Itacoatiara Pro Bodyboard World Contest, que terá a participação de cerca de 100 atletas da categoria masculino profissional na disputa pelo título mundial. De 17 a 22 de junho, é a vez do surfe. Serão 24 atletas especialistas em ondas grandes convidados pela organização do festival. As três competições serão realizadas na Praia de Itacoatiara.



Canoa Havaiana - No domingo (5), a praia de Itaipu recebe o Itacoatiara Pro V1, competição de VAA (canoa havaiana) num percurso de 15km que percorrerá as praias de Itaipu, Piratininga e Camboinhas. Com disputas nas categorias JR, Open, Master 40 e Master 50, no masculino e feminino.



Já a prova de Mountain Bike Downhill será uma etapa do Campeonato Estadual e acontece nos dias 11 e 12 de junho no Parque da Cidade, na pista conhecida como “Waimea”, considerada uma das melhores do Brasil para competições na modalidade. As categorias disputadas são: Elite, Sub 30, Júnior, Juvenil, Infanto-Juvenil, Master (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D), no masculino, e Elite e Júnior feminino.



O Parque da Cidade será o ponto de partida da prova de parapente, que será realizada durante os dias 18 e 19 de junho, numa disputa de permanência e pouso (os pilotos decolam e devem permanecer no ar por um período antes de fazer o pouso em alvo determinado).



As regatas acontecem nos dias 25 e 26 de junho, na enseada de São Francisco, com estrutura para os espectadores na praia. A competição de vela terá as classes Optimist, Dingue e ILCA.



Nos dias 18 e 19, acontece a etapa do circuito Niteroiense de Skate, no SkatePark Carlos Alberto Parizzi, em São Francisco, com a participação de 70 skatistas da cidade de diferentes idades. Nos dias 25 e 26 de junho, será realizada a prova de skate desenhada pelo campeão Bob Burnquist, que irá exigir dos atletas convidados o seu mais alto nível técnico.



Shows – Durante os finais de semana de junho, Niterói receberá mais de 20 atrações musicais, com presenças já confirmadas de grandes astros e bandas como Nando e Sebastião Reis, Oriente, Marcelo D2, Vitor Kley, Brothers of Brazil (Supla e João), André Frateschi (vocalista da Legião Urbana com a banda do Rock In Rio - Rock Street Band), além de artistas e grupos da cena musical da cidade. Completam o megafestival, nomes consagrados do Hip Hop, como DJ Machintal, DJ Tamy e DJ Marlboro.



Cultura – O evento contará ainda com o Espaço Funarte, que será instalado na Praça José Martí, ao lado do skateparque de São Francisco, onde também serão promovidas diversas oficinas culturais, shows e exposições de artes.



Ações socioambientais – Durante o Itacoatiara Pro 2022, também serão promovidas ações de caráter socioambiental, iniciação esportiva e capacitação, capitaneadas por astros do esporte como o skatista Bob Burnquist.



“Queremos trazer a experiência do Instituto Skate Cuida na realização de aulas de iniciação e prática no esporte e promoção de oficinas de aprendizado com temas que passam pela educação, sustentabilidade e cidadania”, adianta Bob Burnquist, maior recordista de medalhas dos X-Games, 10 vezes campeão mundial e recordista.