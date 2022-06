Dudu Nobre, João Gabriel e Carrossel de Emoções são algumas das atrações confirmadas. - Reprodução

Dudu Nobre, João Gabriel e Carrossel de Emoções são algumas das atrações confirmadas. Reprodução

Publicado 06/06/2022 11:52

O próximo fim de semana vai ser de animação na Praia de Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Um projeto, patrocinado por uma Empresa distribuidora de energia, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, tem início nessa quarta-feira (8) até o dia 19 de junho, sempre a partir das 17h, na Praia de Icaraí, e o público vai poder curtir shows no palco montado especialmente para a iniciativa. Nomes como Dudu Nobre, João Gabriel, Moacyr Luz & Samba do Trabalhador e Carrossel de Emoções estão confirmados.

A ideia é animar a Praia de Icaraí com esportes, atividades de bem-estar, saúde e música. A iniciativa oferecerá aulas gratuitas de esportes nas areias, como futevôlei, beach tennis, vôlei, ioga, treinamento funcional, entre outras atividades.

De acordo com as informações, todas as aulas são gratuitas. "Basta fazer inscrição prévia por meio do site https://www.energianapraia.com.br/ ou no próprio local do evento. O ‘Energia na Praia’ também disponibilizará aos participantes acessórios de praia e momentos relaxantes, como massoterapia e shiatsu", afirmou a empresa no comunicado.