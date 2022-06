A Praia do Sossego recebeu, da Prefeitura de Niterói, melhorias e obras de infraestrutura. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 03/06/2022 10:46

A Praia do Sossego, na Região Oceânica de Niterói, está na lista já aprovada por um júri nacional para receber a renovação da Bandeira Azul em 2022. O próximo passo é a avaliação internacional. O local recebeu, da Prefeitura de Niterói, melhorias e obras de infraestrutura com o objetivo de aprimorar a gestão do local e facilitar o acesso de visitantes de forma sustentável. Em 2021, a enseada recebeu a certificação Bandeira Azul que é a maior premiação internacional global já dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo que possuam um elevado grau de gestão ambiental e preservação do ecossistema.

A Praia do Sossego consta na aprovação do júri nacional com mais 28 praias e 11 marinas brasileiras. O próximo passo é a avaliação da equipe de jurados internacionais para validar a renovação ou aprovação da certificação das praias e marinas. O resultado final deve ser divulgado em outubro.

“Estamos muito orgulhosos com a classificação nacional da Praia do Sossego para receber a Bandeira Azul mais uma vez. Estar na lista que também inclui praias de diversas regiões do Brasil é o reconhecimento de que fizemos a gestão sustentável deste paraíso da nossa cidade no último ano. Vamos seguir investindo em melhorias de infraestrutura turística, acessibilidade e restauração ecológica para novamente sermos classificados pelo júri internacional e premiados com a Bandeira Azul no final deste ano”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), Rafael Robertson.

A reunião do júri nacional tinha como objetivo avaliar o cumprimento dos critérios estabelecidos pelo programa para a gestão de praias e marinas. Na última temporada, 22 praias e 6 marinas brasileiras receberam o selo ecológico.

A Praia do Sossego é a primeira da cidade com esse certificado internacional que dá visibilidade para praias que cumpram uma série de conceitos de acessibilidade e sustentabilidade e que estão preparadas para o ecoturismo.

“Esse é um passo muito importante para alcançarmos mais uma vez nosso objetivo ao final do ano. A gestão da Praia do Sossego hoje é referência nacional em sustentabilidade. Essa classificação é um reconhecimento a esse trabalho”, explica o subsecretário de Sustentabilidade, Allan Cruz.

No Rio de Janeiro, além da Praia do Sossego, que segue em busca da renovação, a Praia do Peró, em Cabo Frio, a Praia de Itaúna, em Saquarema, e a Praia do Forno, em Búzios, aparecem na lista do júri nacional.

O prêmio é conferido aos candidatos, pelo Instituto em Rede, uma organização não-governamental, que entre outras coisas, tem como objetivo preservar ecossistemas naturais, sítios de valor histórico e cultural.

Em 2022, o júri nacional do Programa Bandeira Azul contou com representantes do Ministério do Turismo (MTur), do Instituto Ambientes em Rede (IAR), da Associação Náutica Brasileira (Acatmar), da Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro, da Fundação SOS Mata Atlântica, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma) e da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema).

Melhorias – A Praia do Sossego passou por melhorias e obras de infraestrutura. No local, foram instalados ducha, banheiro e lava-pés, além de intervenções para a infraestrutura turística, acessibilidade e enriquecimento ambiental, como a escada de pedra (bioconstrução) de acesso à praia com guarda-corpo e áreas de descanso, mirantes de contemplação acessível a cadeirantes e sistema de infraestrutura verde com jardins de chuva como forma de manejo de águas pluviais.

Plataforma de Monitoramento – Em novembro, a Praia do Sossego recebeu a plataforma Coast Snap, uma metodologia de monitoramento participativo, que consiste em utilizar fotos tiradas sempre de um mesmo local para monitorar as praias arenosas. Para funcionar, basta acoplar o celular no suporte de apoio fixo instalado na praia. Após fazer a imagem, o visitante ou banhista deve publicar a foto em suas redes sociais (Instagram ou Facebook) com a hashtag #CoastSnapSossegoRJ. Após isso, a equipe do projeto, formada por um grupo de geógrafos de universidades do Rio e de Niterói, encontra todas as fotos nas redes e realiza as análises.