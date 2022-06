A previsão é de ondas com até dois metros da Praia de Itacoatiara. - Divulgação PMN - Foto: Tony D'Andrea

Publicado 02/06/2022 13:54

O Itacoatiara Pro, maior festival de esportes ao ar livre do país, teve início no fim da manhã desta quinta-feira (02), na Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói. A abertura contou com a presença do prefeito Axel Grael, do recordista de medalhas no X-Games e multicampeão Bob Burnquist, e vários atletas que estarão envolvidos nas competições de surfe, skate, canoa havaiana, mountain bike downhill, parapente, vela e bodyboard. Todas estas modalidades integram o festival, que segue até o dia 26 de junho em diversos pontos da cidade.

Simultaneamente, no mesmo local da abertura do evento, terá início a prova de bodyboard, que faz parte da segunda etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding 2022, com os melhores atletas do país e do mundo da modalidade. A previsão é de ondas com até 2 metros da Praia de Itacoatiara.



Competições – Até o dia 5 de junho, será realizada a segunda etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboard nas categorias profissional Masculino e Feminino, sub 18, Master e Open Masculino, Open feminino e PCD. De 6 a 16 é a vez da quarta etapa do Circuito Mundial de Bodyboard, o IBC Itacoatiara Pro Bodyboard World Contest, que terá a participação de cerca de 100 atletas da categoria masculino profissional na disputa pelo título mundial. De 17 a 22 de junho, é a vez do surfe. Serão 24 atletas especialistas em ondas grandes convidados pela organização do festival. As três competições serão realizadas na Praia de Itacoatiara.



No dia 5, a praia de Itaipu recebe o Itacoatiara Pro V1, competição de VAA (canoa havaiana) num percurso de 15km que percorrerá as praias de Itaipu, Piratininga e Camboinhas. Com disputas nas categorias JR, Open, Master 40 e Master 50, no masculino e feminino.



Já o Mountain Bike Downhill terá uma etapa do Campeonato Estadual entre os dias 11 e 12 de junho no Parque da Cidade, na pista conhecida como “Waimea”, considerada uma das melhores do Brasil para competições na modalidade. As categorias disputadas são: Elite, Sub 30, Júnior, Juvenil, Infanto-Juvenil, Master (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D), no masculino, e Elite e Júnior feminino.



O Parque da Cidade também será o ponto de partida da prova de parapente, que será realizada durante os dias 18 e 19 de junho, numa disputa de permanência e pouso (os pilotos decolam e devem permanecer no ar por um período antes de fazer o pouso em alvo determinado).



As regatas de vela acontecem nos dias 25 e 26 de junho, na enseada de São Francisco, com estrutura para os espectadores na praia. A competição de vela terá as classes Optimist, Dingue e ILCA.



Nos dias 18 e 19, acontece a etapa do circuito niteroiense de Skate, no SkatePark Carlos Alberto Parizzi, em São Francisco, com a participação de 70 skatistas da cidade de diferentes idades. Nos dias 25 e 26 de junho, será realizada a prova de skate desenhada pelo campeão Bob Burnquist, que irá exigir dos atletas convidados o seu mais alto nível técnico.



O Itacoatiara Pro 2022 vai promover ainda eventos socioambientais e shows gratuitos para a população já a partir desta sexta-feira (03/06). Entre as atrações, artistas de peso como Nando Reis, Marcelo D2, Supla, Vitor Kley e banda inglesa de rock progressivo Renaissance.



Os locais das disputas e a programação cultural podem ser conferidos no site itacoatiarapro.com.br e também nas redes sociais do evento.