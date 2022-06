O prefeito Axel Grael recebeu o prêmio das mãos do presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

O prefeito Axel Grael recebeu o prêmio das mãos do presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira.Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 01/06/2022 08:49 | Atualizado 01/06/2022 08:51

O prefeito de Niterói, Axel Grael, foi homenageado, na noite desta terça-feira (31), pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Niterói) com o Prêmio Mérito Lojista 2022. O prefeito foi uma das 14 pessoas que se destacaram com ações para o desenvolvimento do comércio e dos serviços em Niterói em 2021. O prêmio também marcou o aniversário de 64 anos da CDL Niterói.

O prefeito participou da cerimônia ao lado da primeira-dama de Niterói, Christa Vogel Grael. Após receber o prêmio das mãos do presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, Axel Grael agradeceu a homenagem e afirmou que o papel fundamental de uma prefeitura é promover o empreendedorismo e os investimentos na cidade.

“Sei a força e o empenho que o empreendedor precisa colocar na empresa para que ela se viabilize, e o quanto isso é fundamental para a economia da cidade. Temos um grande diferencial em Niterói em relação a outras cidades que é a arrecadação. Essa arrecadação é feita a partir do trabalho dos empreendedores da cidade. Isso faz toda diferença na prestação de serviços. Por isso é tão importante que a gente promova juntos essa capacidade de empreender em Niterói”, afirmou Axel.

O prefeito lembrou das dificuldades durante os dois anos de pandemia e destacou que Niterói cumpriu o seu papel para manter a atividade econômica e minimizar os efeitos da crise. Axel Grael recordou o programa Renda Básica Temporária, que permitiu que a economia se mantivesse com um mínimo de movimentação e que muitas empresas pudessem continuar com suas atividades.

“Além disso, fizemos dois programas importantes para o empresário de Niterói. No Supera Mais, a Prefeitura disponibilizou recursos para o empresário contar com um capital de giro para superar o momento difícil. Fizemos também um programa para ajudar o empresário a honrar a folha de pagamento, o Empresa Cidadã. Recentemente, criamos a Moeda Social Arariboia. Serão mais de R$ 130 milhões ao longo do ano. Esses recursos ajudam as pessoas que mais precisam, mas ajudam também o comerciante. Niterói foi reconhecida pelo Sebrae como a cidade mais empreendedora do estado. A Prefeitura empreende junto com os comerciantes neste momento tão importante de retomada da economia”, disse o prefeito.

O presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, também foi um dos agraciados com o Prêmio Mérito Lojista 2022. Ele destacou a trajetória da entidade ao longo de 64 anos.

“Presidentes e diretorias ajudaram a construir a CDL para ela ser o que é hoje. Trabalhamos com ética e integridade e preparamos os empreendedores para o futuro. Fico feliz em fazer esse elo com a gestão municipal e ajudar na elaboração de políticas públicas”, afirmou Luiz Vieira, que também é secretário municipal de Administração.

A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, também foi homenageada pela CDL Niterói.

“Sou uma sonhadora. Gosto de realizar sonhos, como manter a nossa cidade sempre bonita e próspera. Sou funcionária pública e acredito na eficiência dos funcionários públicos”, disse Dayse Monassa.

O Prêmio Mérito Lojista 2022 também foi entregue para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite.

“Amo minha cidade. É aqui que vivo e me sinto feliz. Aos 64 anos, a CDL Niterói é uma casa que merece todo o respeito”, concluiu Luiz Paulino.