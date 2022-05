O pedido do evento passará a ser feito de maneira online pelo Portal de Serviços de Niterói. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

O pedido do evento passará a ser feito de maneira online pelo Portal de Serviços de Niterói.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 31/05/2022 13:05 | Atualizado 31/05/2022 13:08

A partir desta quarta-feira (01/06), a solicitação de autorização para a realização de eventos em Niterói ficará mais fácil, rápida e transparente. O pedido passará a ser feito de maneira online pelo Portal de Serviços de Niterói. A iniciativa é parte da estratégia de transformação digital da Prefeitura e visa atrair mais empresários e produtores de eventos para a cidade após a pandemia, para gerar mais emprego, renda e cultura para a população. Somente neste ano, Niterói vai investir mais de R$ 3 milhões na produção de grandes eventos.

O Portal de Serviços é coordenado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag). Em parceria entre a Coordenadoria de Gestão de Eventos (CGE) e a Subsecretaria de Modernização da Seplag, as equipes realizaram um trabalho de transformação digital do serviço, além de aplicarem uma linguagem simples na solicitação para facilitar a comunicação da Prefeitura com o cidadão. Atualmente, o Portal já disponibiliza informação sobre aproximadamente 300 serviços.

“Este é um importante canal de atendimento ao cidadão de Niterói, onde a população já pode solicitar, de maneira on-line e sem sair de casa, 20 serviços. Já registramos mais de 8 mil solicitações por lá e vamos ampliar, cada vez mais, o número de serviços disponíveis. Essa novidade, de facilitar a solicitação de autorização para eventos, demonstra como o município está empenhado em contribuir com políticas públicas para o cidadão e atrair mais investimentos para a cidade”, ressaltou a secretária da Seplag, Ellen Benedetti.

O coordenador geral de Eventos, André Felipe Gagliano Alves, apontou que disponibilizar a solicitação de autorização de eventos no Portal de Serviços de Niterói vai facilitar a organização dos produtores, e vai dar mais agilidade e transparência à tramitação. Os solicitantes também poderão acompanhar o pedido em tempo real pelo site ou aplicativo do Portal. A prioridade da CGE este ano é contribuir com a retomada cultural e econômica da cidade, e programar um calendário robusto de eventos para elevar a autoestima da população.

“Niterói conduziu o combate à pandemia de maneira exemplar. O esforço de toda a equipe da Prefeitura propiciou que nossa retomada fosse feita de forma segura e sem problemas. Sob orientação do prefeito Axel Grael, vamos fortalecer a cadeia produtiva cultural, ampliar o acesso e a democratização da cultura e oferecer espetáculos de qualidade em todas as áreas. Isso sem deixar de oferecer todo o apoio aos produtores da cidade, com um processo ágil e simplificado de cadastramento de pedidos de realização de eventos”, enfatizou o coordenador geral de Eventos.

"Cada festividade gera oportunidades e postos de trabalho em diferentes áreas, independentemente do tamanho. A previsão é de que os eventos gerem cerca de 100 empregos diretos, para produtores, técnicos de som e luz, assistentes de produção, diretores, maquiadores, artistas, cenógrafos, entre outros. Indiretamente, a economia é impulsionada pelo consumo de alimentos e bebidas, hospedagem, venda de ingressos para os eventos privados, entre outros, com expectativa de gerar 300 postos indiretamente", informou a Prefeitura no texto.

Passo a passo - O cidadão entra no Portal de Serviços (servicos.niteroi.rj.gov.br) ou no aplicativo Niterói Serviços Cidadão e faz login com a conta Gov.Br. Em seguida, busca o serviço "Autorização para realização de eventos", clica em "Solicite Aqui", preenche o formulário e anexa os documentos necessários. Depois, basta acompanhar o pedido pelo Portal, mas o cidadão também será notificado quando a solicitação for aceita ou negada.

Eventos - Segundo a Prefeitura, na programação de eventos culturais da cidade, em junho será realizado o Itacoatiara Pro, que tem a produção da CGE nos shows na Praia de São Francisco, com atrações como Nando Reis, Marcelo D2, Vitor Kley e as bandas inglesas Renaissance e Curved Air. Ainda em junho, nos dias 24, 25 e 26, será realizada a segunda edição do Niterói Blues & Jazz Festival, com 10 atrações internacionais. Entre julho e dezembro, a cidade recebe o Festival Rock 80, duas edições do Circuito Quatro Estações da Música, além das comemorações pelo Aniversário da Cidade.