Os alunos foram levados à Sala Magaldi, onde puderam visualizar alguns itens históricos. - Divulgação - Foto: Sergio Gomes

Publicado 31/05/2022 11:17

A Câmara Municipal de Niterói realizou nessa terça-feira, (30/05), o retorno do Programa Escola de Democracia. O programa foi criado em 2009 e havia sido interrompido em 2020 e 2021 em decorrência da pandemia do Covid-19.

O evento contou com a presença dos alunos do 4º ano da Rede MV1 de Ensino de Icaraí, que assistiram no plenário Brígido Tinoco uma apresentação sobre a história da Casa Legislativa.

O presidente da Casa o vereador Milton Cal presidiu a sessão e, na ocasião, falou sobre a função do poder legislativo, respondendo perguntas e recebendo sugestões dos estudantes a respeito do desenvolvimento da cidade, levadas formalmente através de carta feita por um dos alunos participantes.

"Temos um carinho especial por este projeto, ele abre um caminho para o futuro da política e do interesse destas crianças em participar das decisões políticas em sua cidade, estado e país", afirmou Cal.

Depois os alunos foram levados à Sala Magaldi, onde puderam visualizar alguns itens históricos como a primeira urna de votação, ao local de restauração de quadros e à sala da presidência, onde finalizaram o encontro.

O programa é aberto à todas as escolas da cidade. Basta entrar em contato com a Câmara e inscrever a sua escola. As visitas são sempre conduzidas por vereadores. O Programa Escola de Democracia está aberto a estudantes da rede pública e privada e para se inscrever basta ligar para o telefone 2613 5126.