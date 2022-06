Pesquisa da CDL-Niterói prevê um aumento de 7% das vendas em relação ao ano passado. - Divulgação

Publicado 01/06/2022 11:04 | Atualizado 01/06/2022 11:25

Depois da pandemia e da demanda reprimida de presentear o momento já gera uma expectativa que este ano O Dia dos Namorados movimente o comércio em Niterói com 7% de aumento relativo ao ano passado. A projeção é da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) com base na pesquisa realizada com moradores no mês de maio.

O levantamento das informações constatou que 55% dos entrevistados pretendem comprar um presente, sendo 63% casados e 34% são namorados. "Apesar da crise econômica e do desemprego, o ato de presentear é uma demonstração de carinho e afeto. Em média, as pessoas pensam em gastar R$ 200 reais no presente", disse o presidente da CDL-Niterói, Luiz Vieira.



Segundo a pesquisa dentre os variados gostos as pessoas esperam comprar: Roupas 40%, Perfumes e cosméticos 30%, Calçados 20% e Flores 7%. No pagamento, 65% pretendem pagar a vista e

24 % parcelado. Sobre a forma de compra: 35% comprarão pela internet, 24% pelos shopping centers

23% no comércio de rua.



Os dados revelam ainda que 45% são influenciados pelo preço, 37% pela qualidade e 15% pelo frete grátis. Os consumidores buscam o presente pelos valores e 79% deles fazem pesquisa de preços. E como pretendem comemorar a data: 57 % irão comemorar em casa sobretudo os casados; 25% jantar em restaurante e 11% em hotéis e motéis.

A pesquisa informa e os lojistas estão prevendo um aumento de 7% das vendas em relação ao ano passado. "Acho que isso vai se concretizar de uma forma muito tranquila, porque na realidade as lojas estão aos poucos retomando os índices anteriores à pandemia", afirmou Vieira.

Segundo ele, a população está nas ruas andando, comparando e consumindo melhor. "Ou seja, estamos voltando a normalidade e o Dia dos Namorados é muito significativo não só para os solteiros, porque na realidade as pessoas casadas são eternos namorados e não deixam de curtir o momento", ressaltou Vieira.

Após as boas vendas no Dia das Mães, Luiz Vieira observa uma boa tendência de se atingir essa meta. "Espero que seja realmente um excelente resultado e nós vamos atingir essa meta com certeza, pois a data é de muito carinho e de romance e disso as lojas entendem e estão tratando muito bem do assunto e preparadas com as promoções e ofertas e os seguimentos estão esperando isso acontecer de maneira natural porque esse ano os namorados não precisarão se reinventar, muito", concluiu o presidente da CDL-Niterói.