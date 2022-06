Leo Gandelman é um artista múltiplo, compositor, arranjador. - Divulgação PMN - Foto: Cafi

Leo Gandelman é um artista múltiplo, compositor, arranjador.Divulgação PMN - Foto: Cafi

Publicado 07/06/2022 15:18 | Atualizado 07/06/2022 15:18

O Theatro Municipal de Niterói vai receber no sábado, (11/6), às 19 horas, Leo Gandelman em única apresentação. O Show mostra canções autorais que marcaram a trajetória do músico, além de clássicos de grandes compositores brasileiros. No palco, ele é acompanhado por músicos de destaque no cenário atual: Eduardo Farias (teclados), Guto Wirtti (contrabaixo) e Renato Massa (bateria), participação especial de Ricardo Silveira (Guitarra).



Leo Gandelman é um artista múltiplo, compositor, arranjador, que escreveu uma bela página na história da MPB, participando de gravações antológicas de praticamente todos os grandes nomes da música brasileira. Instrumentista versátil que vai do pop à música clássica com a mesma desenvoltura. Foram participações em mais de 1000 discos. Seu álbum ‘Solar’ foi um marco na história da música brasileira.

Com esse disco, chegou a vender mais de 100 mil cópias, volume extraordinário para uma obra instrumental no Brasil, o que tornou Gandelman um artista pop. Com mais de 500 mil discos vendidos até hoje e com 30 anos de carreira solo, Leo Gandelman é hoje um dos mais influentes músicos brasileiros, um ícone da boa música.



No repertório estão: 1. Castelo de Areia – Leo Gandelman; 2. Solar – Leo Gandelman e Wiliam Magalhães



3. Furuvudé – Leo Gandelman e Wiliam Magalhães; 4. Neshama – Leo Gandelman e Davi Felderman



5. Sociedade Desconhecida – Leo Gandelman, Wiliam Magalhães e Juliano Zanoni; 6. Caminhante – Leo Gandelman e Wiliam Magalhães; 7. Cuba Libre – Leo Gandelman e Wiliam Magalhães; 8. Bom de Tocar - Ricardo Silveira; 9. Marimba’s Dance - Ricardo Silveira.



Segundo informações, os protocolos sanitários serão seguidos e é necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto. É facultativo o uso de máscaras pelo público durante a permanência nas dependências do teatro.



O Theatro Municipal de Niterói fica na Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói. O telefone é: 3628-6908.