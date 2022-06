Seguindo calendário por idade na quarta-feira (08), será a vez das pessoas a partir de 50 anos. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 07/06/2022 08:56

A Prefeitura de Niterói, começou nesta segunda-feira (06), a aplicação da quarta dose (segundo reforço) da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 55 anos ou mais. É necessário o intervalo de 4 meses da terceira dose. Seguindo calendário por idade na quarta-feira (08), será a vez das pessoas a partir de 50 anos. No dia 13, os profissionais da área de saúde podem receber a quarta dose. E, a partir do dia 20 de junho, a vacina será destinada também aos trabalhadores de saúde.

A costureira Maria José de Lima, de 55 anos, garantiu sua quarta dose na Policlínica Carlos Antonio da Silva, em São Lourenço.

''Todos precisam se vacinar logo, a doença ainda não acabou, os casos estão voltando e precisamos nos cuidar e cuidar daqueles ao nosso redor", disse Maria José.

Para receber a imunização é preciso apresentar o comprovante de residência, identidade, CPF e comprovante das doses anteriores. A vacinação está disponível nas policlínicas do Vital Brazil, Itaipu, Barreto, São Lourenço, Piratininga e Engenhoca, das 8h às 17h, com entrada até às 16h.

Agendamento - A população de Niterói pode realizar o agendamento da vacina contra a Covid-19 pelo aplicativo Colab, um método mais prático que permite marcar data e horário, evitando filas.

É importante informar que trabalhador de saúde é quem labora em alguma unidade de saúde, como hospital ou mesmo clínicas, mas que não têm formação específica em disciplinas médicas, tais como: Administrativo, limpeza ou portaria. Portanto, sem formação na área de saúde. Já o profissional da saúde, é quem tem formação profissional na área, tal como: Médico, enfermeiro, técnico, dentista, fisioterapeuta e etc.

Para realizar o agendamento basta fazer o download do aplicativo Colab, que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS), e realizar o passo a passo de cadastro. É necessário estar dentro do público alvo e da idade para receber a imunização, seguindo o calendário, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Imunização. Também é possível agendar pelo site da Prefeitura de Niterói: www.niteroi.rj.gov.br/agendamentovacina.

Quem precisar remarcar a data e horário da vacinação, caso não consiga comparecer no dia agendado, deve mandar um e-mail para [email protected]

Calendário quarta dose

- 06/06 a partir de 55 anos

- 08/06 a partir de 50 anos

- 13/06 profissionais de saúde

- 20/06 trabalhadores de saúde

Locais de vacinação para adolescentes, adultos e idosos:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.