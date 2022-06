O show "O amor liberta", de Roberta Campos, vai estar no dia 12 de junho, na Sala Nelson Pereira dos Santos. - Divulgação Cultura Niterói - Foto: Lucas Seixas

Publicado 06/06/2022 15:13 | Atualizado 06/06/2022 15:14

O show “O amor liberta”, de Roberta Campos, no domingo (12/6), na Sala Nelson Pereira dos Santos, que fica no bairro Gragoatá, na Zona Sul de Niterói é uma ótima dica para quem quer curtir um Dia dos Namorados especial. Com 11 faixas inéditas, o trabalho produzido por Paul Ralphes mostra uma Roberta que se abriu para outros gêneros. Na mistura de sua MPB de voz e violão com indie, jazz, bossa nova ou blues, as faixas ganham swing e preservam a leveza característica da artista.



Neste show, Roberta apresenta suas mais novas músicas em formato voz e violão, além de outras tantas que marcaram a carreira da artista e foram de grande sucesso nas rádios e também nas trilhas das novelas nacionais.



Assim, as novas faixas que já são sucesso de público e crítica, como ‘Miragem’, ‘Pro Mundo Que Virá’, ‘Começa Tudo Outra Vez’ e ‘É Natural’, vão estar juntas de hits como ‘De Janeiro a Janeiro’, ‘Minha Felicidade’, ‘Abrigo’ e de suas releituras tão particulares de ‘Casinha Branca’ e ‘Quase sem Querer’, entre outras tantas belas canções de amor e de bem viver que marcam o estilo da cantora e compositora mineira.



‘”O Amor Liberta” é um álbum que fala sobre o meu momento, traz uma mensagem de resiliência, amor, força, coragem! Partindo do amor próprio que reverbera em toda a nossa vida. Fiquei por 6 anos sem lançar um álbum cheio e nesses seis anos eu me conheci muito, eu me perdoei, me melhorei, me aceitei, eu aprendi a me amar!’, conta Roberta.



A direção musical é da própria Roberta Campos e figurino de Julia Pak.



Sobre Roberta Campos:



Indicada ao Grammy Latino 2016, na categoria "Melhor Álbum de MPB" com o disco "Todo Caminho é Sorte", Roberta Campos é uma das melhores artistas de sua geração. Completa, ela canta, compõe, toca e produz, conduzindo sua carreira aberta às novidades, mas sem nunca perder a identidade.



Mineira de Caetanópolis, aos 11 anos ingressou para o mundo da música ao descobrir, no violão, o parceiro de todas as horas. De lá pra cá, trabalhou tocando em bares, saraus e afins, até reunir suas composições para gravar seu primeiro disco ‘Para Aquelas Perguntas Tortas’, de forma independente, em 2008. Depois, vieram os discos ‘Varrendo a Lua’, ‘Diário de Um Dia’ e ‘Todo Caminho é Sorte’, celebrados em seu DVD ‘Todo Caminho é Sorte – Ao Vivo – 10 anos de carreira’ , gravado em apresentação única, em julho de 2018, no Teatro Porto Seguro.

Em 2021, Roberta lança seu mais novo disco “O Amor Liberta” , onde celebra a maturidade artística com músicas modernas, complexas – sem perder a suavidade – e onde ela mistura, como ninguém, indie, pop, folk, jazz, blues e bossa nova à sua MPB.



A cantora e compositora coleciona sucessos como ‘Abrigo’, que esteve na trilha sonora da novela ‘O Outro Lado do Paraíso’; ‘Minha felicidade’, tema de abertura da novela ‘Sol Nascente’; ‘Todo Dia’, trilha sonora da novela ‘Órfãos da Terra’ e ‘De Janeiro a Janeiro’, canção da artista gravada em parceria com Nando Reis - que já esteve na trilha de 5 novelas - e que alcançou a marca de mais de 40 milhões de visualizações na internet e os primeiros lugares nas rádios de todo o Brasil.

Roberta já é destaque como autora de canções que compõem trilhas sonoras de diversas novelas e hits que alcançam os primeiros lugares das rádios brasileiras; além de parcerias em composições com nomes como Humberto Gessinger, Nico Rezende, Luiz Caldas, Hyldon, Fernanda Takai, Paulo Mendonça, entre outros. Dona de 20 músicas em trilhas sonoras de novelas, Roberta acaba de lançar seu quarto álbum de estúdio chamado ‘O Amor Liberta’. Produzido por Paul Ralphes, o trabalho que só veio a público no dia 30 de julho de 2021 já se mostra um fenômeno, sendo que a música ‘Miragem’, escolhida para single do álbum, colecionou 100 mil streams em apenas três dias de lançamento.