Publicado 07/06/2022 09:52

A janela para o Mundial de Bodyboarding nas ondas de Itacoatiara, que reúne profissionais de mais de 20 nacionalidades no Itacoatiara Pro 2022, teve início na última segunda-feira (6/6). No domingo (5) foram realizadas as finais do Campeonato Brasileiro de Bodyboarding O Itacoatiara Pro, que teve início na semana passada, com competições e eventos culturais, conta com apoio da Prefeitura de Niterói.

O secretário municipal de Esportes, Luiz Carlos Gallo, comentou sobre o retorno de um evento desta proporção em Niterói.

“Depois deste fim de semana com eventos tanto em terra, como no mar, shows, programações culturais, eventos esportivos, competições, é a maior prova de que Niterói realmente se consolida, cada vez mais, como a capital do esporte. Esporte é evolução, é entrosamento, é inclusão. E vamos em frente apoiar cada vez mais cada categoria'', disse o secretário.

Os capixabas Lucas Nogueira e Neymara Carvalho conquistaram o título na categoria profissional masculino e feminino, respectivamente. Na categoria Open feminino, a atleta Bianca Simões, também do Espírito Santo, sagrou-se campeã. E no Master masculino, o niteroiense Gugu Barcellos ficou em primeiro lugar. Na prova para Pessoas com Deficiência (PCD), o campeão foi Vagner Andrade, atleta de São Paulo. Destaque para o cearense José Augusto, que subiu ao pódio duas vezes ao conquistar os títulos nas categorias Open e Sub-18.

''Fiquei muito feliz de conseguir essas duas finais aqui em Itacoatiara, uma praia com ondas muito fortes e condições que exigem um alto nível técnico e preparo físico'', contou José Augusto.

As competições fizeram parte de mais um dia de programação do Itacoatiara Pro 2022, que contou ainda com provas de canoagem no domingo (5) pela manhã, na Praia de Itaipu, reunindo 60 atletas em oito categorias. Destaque para a remadora Sofia Crispim de Carvalho, de apenas 14 anos, que fechou a prova de 15km, na categoria Júnior Feminino, com o tempo de 2h e 31 minutos. O megafestival, que reúne centenas de atletas, disputando provas e campeonatos em sete modalidades, recebe, também, mais de 20 shows e exposições artísticas até o dia 26 em Niterói.

''Agradeço aos representantes da Confederação Brasileira, à comissão técnica das provas e campeonatos, e todos os atletas que participaram desse múltiplo evento esportivo que é a ponta do iceberg do megafestival de esportes e música que estamos promovendo na cidade, com o apoio da Prefeitura, diversas grandes marcas e renomados atletas incentivadores'', ressaltou o idealizador do Itacoatiara Pro, Giuliano Lara.

Com etapas no Chile, Brasil, Hawaii, Maldivas, Espanha, Portugal e França, o Campeonato Mundial de Bodyboarding deverá seguir até o dia 16 de junho, no Brasil, sendo uma das principais atrações esportivas do megafestival, envolvendo cerca de cem atletas profissionais na disputa pelo título, e mais de R$ 150 mil em premiações.

''A previsão é de um forte swell entrando na praia de Itacoatiara até o fim desta semana, o que deverá proporcionar ondas de 3 metros ou mais para a disputa das finais desta etapa do mundial. Vai ser bastante desafiador para nós competidores e, ao mesmo tempo, um grande espetáculo para quem assiste'', adiantou o atleta niteroiense, Dudu Pedra, que atuou como árbitro do campeonato brasileiro na cidade e atual Top 8 do circuito internacional da modalidade.

Além das competições esportivas, no fim de semana a praia de São Francisco foi palco para artistas como Nando e Sebastião Reis, Oriente, Marcelo D2, Vitor Kley, Brothers of Brazil (Supla e João), André Frateschi (vocalista da Legião Urbana com a banda do Rock In Rio - Rock Street Band), além de nomes da cena musical da cidade. Todos os locais das disputas e a programação cultural completa podem ser conferidos no site itacoatiarapro.com.br e também nas redes sociais (@itacoatiarapro) do evento.

Surfe, Skate, Parapente, Vela e Mountain Bike Downhill completam o festival

Uma série de outras provas e campeonatos acontecem ainda ao longo de junho, em diferentes pontos de Niterói, nas modalidades Mountain Bike Downhill (11 e 12 de junho), Parapente (17 e 18), Surfe (17 a 22), Vela (25 e 26) e Skate - esta última com dois fins de semana de competições (17 e 18 e 25 e 26 de junho), sob a curadoria do skatista Bob Burnquist, o maior recordista de medalhas dos X-Games, atual campeão da Megarampa e mais de 10 vezes campeão mundial da modalidade.

O Itacoatiara Pro 2022 conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, Secretaria de Esportes e Lazer, Secretaria de Meio Ambiente, Funarte, UFRJ, além de marcas e patrocinadores como Grupo Petrópolis, PredialNet, SGA Toyota, EcoPonte, Burnkit e Havaianas.

Confira o resultado do Brasileiro de Bodyboarding:

Categoria Pro Feminino

1⁰ Neymara Carvalho (ES);

2⁰ Maylla Venturin (ES);

3⁰ Maira Viana (ES);

4⁰ Francis Aoto (PR).



Categoria Pro Masculino

1⁰ Lucas Nogueira (ES);

2⁰José Willame (CE);

3⁰ Socrates Santana (RJ);

4⁰ Sérgio Machado (SP).

Categoria Open Feminino

1⁰ Bianca Simões (ES);

2⁰ Clara Ponte (CE);

3⁰ Yanna Pientznauer (RJ);

4⁰ Duda Vidal (RJ).

Categoria Master 35

1⁰ Gugu Barcelos (Niterói – RJ);

2⁰ Felipe Mendes (RJ);

3⁰ Diogo Taboada (RJ);

4⁰ Valdinei Nunes (RJ);

Categoria Open Masculino

1⁰ José Augusto (CE);

2⁰ Misael Cesario (BA);

3⁰ Zacarias Nunes (CE);

4⁰ Davi Correa (ES).

Categoria Sub 18

1⁰ José Augusto (CE);

2⁰ Misael Cesario (BA);

3⁰ Paulo Galatti (ES);

4⁰ Gabriel Ferrer (AL).

Categoria PCD

1⁰ Vagner Andrade (SP);

2⁰ Ricardo Rodrigues (RJ);

3⁰ Everton Luiz (RJ).

Confira o resultado das provas de Canoagem (VAA)

Categoria Júnior Feminino

1⁰ Sofia Crispim de Carvalho.

Categoria Júnior Masculino

1⁰ Kaique Passos Ramos;

2⁰ Rudah Cariba Bosi;

3⁰ Abner Junior;

4⁰ Mandi Domingues Frias.

Categoria Open Feminino

1⁰ Adriana Soares Gomes;

2⁰ Raysa Araujo de Oliveira Ribeiro;

Categoria Open Masculino

1⁰ Igor Lourenco Oliveira;

2⁰ Andre Guerbatin Open Masculino;

3⁰ Rodrigo Fernandez.

Categoria Master 40 - Feminino

1⁰ Giselle Banjar Leal;

2⁰ Silvana Carsetti Master;

3⁰ Paola Viniegra.

Categoria Master 40 - Masculino

1⁰ Gustavo Jacobi de Faria;

2⁰ Chico Viniegra Master;

3⁰ Massimo Emilio Novello;

Categoria Master 50 - Feminino

1⁰ Ana Paula Amorim Mendes;

2⁰ Chiche Perez Barbieri;

3⁰ Claudia Badano;

Categoria Master 50 - Masculino

1⁰ Carlos Chinês;

2⁰ Alexandre Cumeira;

3⁰ Leonardo Crespo.