A oficina oferecida pela NitTrans integrou os pilares do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito.Divulgação PMN

Publicado 07/06/2022 09:34

O setor de Educação Para o Trânsito da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) brilhou no Encontro Regional de Educadores do Sistema Nacional de Trânsito, organizado pelo Serviço Nacional de Trânsito (Senatran) e CET- SP. A pasta demonstrou a aplicação de forma integrada e transversal dos pilares da educação à temática do trânsito, através de conteúdo ministrado em oficina. A etapa sudeste do encontro aconteceu em São Paulo, nos dias 04 e 05 de junho.

Segundo as informações, a oficina oferecida pela NitTrans integrou os pilares do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito - Gestão da Segurança no Trânsito; Vias Seguras; Segurança Veicular; Educação no Trânsito; Normatização e Fiscalização – aos quatro pilares da educação definidos pela Unesco. O objetivo é incentivar outros municípios a trabalharem a Educação Para o Trânsito de forma transversal nas escolas.

“O Encontro foi inspirador e muito produtivo. Aprendemos com os problemas e soluções apresentadas pelos outros municípios. Nossa equipe volta ainda mais comprometida em continuar desenvolvendo e colocando em prática projetos para um trânsito mais seguro”, explicou Priscilla Rocha, Chefe do departamento de Educação Para o Trânsito da NitTrans.

A expectativa é que por meio dos encontros regionais, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito que realizam trabalhos voltados à educação para o trânsito, possam trocar as experiências e desafios na execução de projetos que seguem a base do Pnatrans.

"O encontro regional da região sudeste reuniu diversos profissionais do setor da Educação Para o Trânsito. Os participantes puderam conhecer todos os programas educativos que são apoiados pelo Ministério da Infraestrutura, além de propor soluções para os desafios desta região", comentou Everaldo Valenga, coordenador-Geral de Educação e Saúde para o Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito.

Durante o encontro, a Prefeitura de Niterói firmou acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para que o material educativo produzido pelo programa Conexão DNIT fosse disponibilizado para os professores que estão participando da Jornada de Capacitação em segurança viária, legislação, educação para o trânsito e sustentabilidade para docentes.