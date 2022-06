Para vencer a fome a Prefeitura de Niterói conta com o Restaurante Popular Jorge Amado. - Divulgação PMN

Para vencer a fome a Prefeitura de Niterói conta com o Restaurante Popular Jorge Amado.Divulgação PMN

Publicado 08/06/2022 11:15

O Dia Mundial da Segurança dos Alimentos é comemorado no dia sete de junho e a Prefeitura de Niterói festeja com uma política de segurança alimentar estabelecida com duas grandes frentes de fornecimento de alimentos à população: o Restaurante Popular Jorge Amado e o Banco de Alimentos Herbert de Souza.

"A data tem como principal objetivo chamar a atenção e inspirar ações para ajudar a prevenir, detectar e gerenciar riscos de origem alimentar, contribuindo para a segurança dos alimentos, saúde humana, prosperidade econômica, agricultura, acesso a mercados, turismo e desenvolvimento sustentável. Para o próximo ano, a Prefeitura pretende abrir uma nova unidade do Restaurante Popular, desta vez no Fonseca, Zona Norte da cidade", afirmou a Prefeitura de Niterói no texto.



O secretário de Assistência Social e Economia Solidária do município, Elton Teixeira, reforçou que Niterói tem como objetivo garantir a alimentação da população em vulnerabilidade social.



“A cidade de Niterói trabalha com duas frentes de política de segurança alimentar. Enquanto o Restaurante Popular oferece refeições prontas (com café da manhã e almoço com cardápio variado), o Banco de Alimentos trabalha com o oferecimento de alimentos para instituições que prestam trabalhos sociais em diversos pontos da cidade. Para 2023, a Prefeitura de Niterói vai inaugurar um novo restaurante popular na zona norte da cidade, que vai beneficiar ainda mais a população que mais necessita”, contou o secretário.





O Restaurante Popular Jorge Amado, no Centro, foi municipalizado e reaberto em 2017, depois que o Estado alegou não conseguir manter o equipamento. O espaço oferece uma média de 2 mil refeições ao dia e já atingiu a marca de 2.630.408 refeições servidas desde sua municipalização. Só em 2022, mais de 221.305 refeições já foram servidas no espaço, entre café-da-manhã e almoço. O restaurante atende moradores de Niterói e municípios vizinhos que vêm se alimentar pelo valor de R$ 2 no almoço e o desjejum por R$0,50.