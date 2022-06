O vereador Renatinho foi um ambulante que vendia paninhos em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, e morreu em 2021 de Covid-19. - Reprodução redes sociais

Publicado 08/06/2022 10:51 | Atualizado 08/06/2022 10:54

A Prefeitura de Niterói divulgou que está com as inscrições abertas para o II Prêmio de Direitos Humanos “Vereador Renatinho” até o próximo dia 26. Ao todo, são 10 categorias com possibilidade de premiação: Proteção dos Direitos Humanos, Educação em Direitos Humanos, Igualdade Étnica e Racial, Diversidade Sexual e de Gênero, Liberdade Religiosa, Migrantes e Refugiados, Segurança Pública, Povos Tradicionais, Direito à Cidade e Moradia e Combate aos Efeitos da Pandemia.