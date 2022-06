A abertura da Mostra de Cinema Ifé, aconteceu ontem e segue hoje, na Sala Nelson Pereira Santos em Niterói. - Divulgação - Foto: Pam Nogueira

A abertura da Mostra de Cinema Ifé, aconteceu ontem e segue hoje, na Sala Nelson Pereira Santos em Niterói. Divulgação - Foto: Pam Nogueira

Publicado 01/06/2022 10:13

A abertura da Mostra de Cinema Ifé, aconteceu ontem (terça, 31/05) e segue hoje (01/06), na Sala Nelson Pereira Santos, no Bairro Gragoatá, na Zona Sul de Niterói. Segundo as informações, a mostra visa valorizar a diversidade da produção cinematográfica brasileira, através da disseminação dos trabalhos desenvolvidos por realizadores negros, indígenas e LGBTQIA+ no país nos últimos anos, além de aprofundar o debate em torno de elementos teóricos e técnicos que constituem uma produção audiovisual.

De acordo com a cineasta, Mariana Campos, logo após a apresentação acontece no Rio, no Cinema Nosso, que fica localizado na Lapa, de quinta-feira (2) a sábado (4) e é gratuita. Os ingressos são gratuitos.





"A programação conta com 20 obras audiovisuais de distintos gêneros e formatos, debates online com realizadores, painéis formativos, seminários e happy hour. Ao lado da produtora cultural, Ana Beatriz Silva, Mariana assina a direção desta segunda edição com curadoria de Anti Ribeiro, Fabio Rodrigues Filho e Milena Manfredini. No virtual, as exibições se estendem até o dia 5", disse a cineasta.





Segundo Mariana, o intuito do projeto é disseminar novas narrativas, diversificar o debate acerca da cadeia produtiva do audiovisual, visibilizar corpos e vozes que são sistematicamente silenciados, e promover encontros entre realizadores e o público em geral. “Através das exibições dos filmes e das atividades formativas, queremos garantir um espaço crítico, diverso e fomentador de novas produções”, disse.





A ideia da mostra surgiu do interesse de unir durante um período em um local, obras audiovisuais de realizadores, e coletivos negros e indígenas com o recorte de gênero e sexualidade, fomentando assim, um cenário de produções de estéticas, linguagens e narrativas singulares que contribuam, fortaleçam e renovem a área do audiovisual brasileiro.





Frente a um país enraizado na homofobia, no machismo e estruturado no racismo desde a era colonial, a execução deste trabalho vai na contramão do sistema discriminatório e desigual que impera no Brasil ao longo dos séculos. “Nosso objetivo é a promoção de espaços de problematização e desconstrução de estereótipos e preconceitos no cenário do audiovisual contemporâneo”, pontuou Mariana.





Para a diretora Ana Beatriz, é fundamental a realização da Mostra de Cinema IFÉ para o conhecimento das imagens produzidas por cineastas negros e indígenas. “É um meio de descolonizar o pensamento sobre o cinema e ampliar o repertório de representações sobre a pluralidade presente nas experiências de subjetivação no fazer cinema, a partir de um discurso produzido por cineastas dissidentes”, acredita.





Além disso, sobre as expectativas da próxima exibição, ela destaca. “A realização da 2ª edição da Mostra de Cinema IFÉ para nós é extremamente desafiadora, em um momento onde vivemos o boom da retomada das atividades culturais na cidade, propor um espaço de troca, formação e circulação de produções audiovisuais negras e indígenas LGBTQIA+ é tentar garantir diversidade de conteúdo. Que o público possa ter acesso a uma programação diversa”, concluiu.

A 2° Mostra de Cinema IFÉ é uma realização da Timoneira Produções Artísticas, patrocinada pela Prefeitura de Niterói, contemplada no Edital de Fomento Foca, da Prefeitura do Rio de Janeiro - Secretaria Municipal de Cultura e apoio da RioFilme. Após o sucesso da edição anterior, que aconteceu online em virtude da pandemia de Covid-19, onde muitas atividades foram paralisadas temporariamente em combate à disseminação do vírus, o grupo toma fôlego para trazer à tona a pluralidade existente na indústria do cinema: por trás das telonas aos palcos.





A programação vai contar com 20 obras audiovisuais de distintos gêneros e formatos, debates online com realizadores, 04 Painéis Formativos, 03 Seminários, 02 Oficinas de Audiovisual e Happy Hour. Assinam a ficha Técnica: na direção: Ana Beatriz Silva e Mariana Campos, coordenação de Produção: Ana Beatriz Silva, coordenação de Programação e Curadoria: Mariana Campos, curadoria: Anti Ribeiro, Fabio Rodrigues Filho e Milena Manfredini, coordenação de Ações Formativas: Gabriela Gonçalves, assistente de Produção: Dai Ramos, produção Técnica: Ana Acioli, assistente Técnica: Tali Ifé, coordenação de Comunicação: Priscila Rodrigues, designer: Marcella Pizzolato, edição de vídeos: Bebel Rodriguez, social Midia: Rahzel Alec, assessoria de Imprensa: Laís Monteiro / Monteiro Assessoria, desenvolvimento website: Agência Canzar e assessoria Contábil: Jopec Assessoria Contábil.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO NITERÓI - SALA NELSON PEREIRA SANTOS



DIA 31/05/22 - TERÇA-FEIRA



SEMINÁRIO 1





16h - Tecnologias do Invisível - Mediação: Milena Manfredini | Convidadas: Éthel Oliveira e Joa Assumpção





SEMINÁRIO 2





18h - Arquivo Vivo - Mediação: Thais Ayomide | Convidades: Davi Pontes e Iagor Peres







SESSÃO DE ABERTURA





20H - Programa 1: CORPORIFICAR O QUE HÁ DE POLÍTICO NO SER + bate papo com realizadores - Clandestyna | Doc | 22' - Pedra Cantada - Em Assentamento | Performance | 13' - Themônias | Fic | 23' - Noite das Panteras | Doc | 20'







CASA DA UTOPIA





21hs - Happy Hour de abertura - Mostra IFÉ convida Mostra IFÉ convida: Vozes Pretas na Ballroom + DJ Ciana









DIA 01/06 - QUARTA-FEIRA - SALA NELSON PEREIRA SANTOS





SESSÃO



14H - Programa 2: BUSCAR A SI É ENCONTRAR OS SEUS - Programa 2: BUSCAR A SI É ENCONTRAR OS SEUS





SEMINÁRIO 3



15h - Cinema Expandido - Mediação: Milena Manfredini | Convidades: Loren Minzú e Nica Buri





SESSÃO



17h- Programa 3: RESSONÂNCIAS E ANCORAGENS DO SENSÍVEL + bate papo com realizadores - Vinte de Novembro | Exp | 8' - Poeira | Exp | 10' - Repertório N. 2 |Exp | 19' - Luazul | Fic | 21'





SESSÃO



19h- Programa 4: MERGULHOS NOS BREUS - A Cambonagem e o Incêndio Inevitável | Doc | 35' - Oriki Para Perder o Medo do Mar | Doc | 5' - Viver Distrai |Fic | 06' - Procure Vir Antes do Inverno| Religioso | 12'





SESSÃO



20h30 - Programa 5: A FUMAÇA AINDA GUARDA O FOGARÉU + bate papo com realizadores - Ali entre nós um invisível obliterante | Fic | 9' - Usina-desejo contra a indústria do medo |Fic | 19' - Socialights - Jorge Lafond |Doc | 10' - As Canções de Amor de uma bixa velha | Doc | 22'





PROGRAMAÇÃO RIO DE JANEIRO - CINEMA NOSSO





DIA 2/06/22 - QUINTA-FEIRA





PAINEL 1



18h - Onde o corpo tem voz? - Refletindo Corporeidades negres no audiovisual brasileiro ( c/ intérprete de libras) - Mediação: Bruno F. Duarte | Convidades: Tati Villela e Márcio Januário





20h - Sessão de abertura - Programa 1 CORPORIFICAR O QUE HÁ DE POLÍTICO NO SER + bate papo com realizadores - Clandestyna | Doc | 22' - Pedra Cantada - Em Assentamento | Performance | 13' - Themônias | Fic | 23' - Noite das Panteras | Doc | 20'







DIA 3/06/22 - SEXTA-FEIRA





SESSÃO



14h - Programa 2: BUSCAR A SI É ENCONTRAR OS SEUS + bate papo com realizadores - Cidade Entre Rios | Doc | 20' -Trava Minguante, Trava Crescente | Doc | 6' - Aracá | Do-Fic | 12' - Meus santos saúdam teus santos | Doc | 14'





PAINEL 2



16h - Tecnologias do olhar - Direção de Fotografia como ferramenta estética e política - Mediação: Clementino Junior | Convidades: Laís Dantas e Luis Gomes





PAINEL 3



18h - Criando Imagens, projetando futuros- Refletindo sobre Direção e Roteiro no Audiovisual ( c/ intérprete de libras) - Mediação: Maíra Oliveira | Convidades: Barbara Fuentes e Wallace Lino





SESSÃO



20h - Programa 3: RESSONÂNCIAS E ANCORAGENS DO SENSÍVEL + bate papo com realizadores - Vinte de Novembro | Exp | 8' - Poeira | Exp | 10' - Repertório N. 2 |Exp | 19' - Luazul | Fic | 21'







SÁBADO - DIA 4





SESSÃO



15h - Programa 4: MERGULHOS NOS BREUS - A Cambonagem e o Incêndio Inevitável | Doc | 35' - Oriki Para Perder o Medo do Mar | Doc | 5' - Viver Distrai |Fic | 06' - Procure Vir Antes do Inverno| Religioso | 12'





PAINEL 4



16h30 - Produção na escuta? - Refletindo sobre a função de Produção no Audiovisual - Mediação: Érica de Freitas| Convidades: Quézia Lopes e Roberta Costa





SESSÃO



18h - Programa 5: A FUMAÇA AINDA GUARDA O FOGARÉU + bate papo com realizadores - Ali entre nós um invisível obliterante | Fic | 9' - Usina-desejo contra a indústria do medo |Fic | 19' - Socialights - Jorge Lafond |Doc | 10' - As Canções de Amor de uma bixa velha | Doc | 22'





20h- Lounge Ifé.