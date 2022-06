Nando Reis está em turnê pelo Brasil após ter lançado um EP com 12 músicas ao lado do filho, que levou o título de "Nando e Sebastião". - Divulgação - Foto: Carol Siqueira

Publicado 01/06/2022 11:22

O final de semana será de muitas atrações musicais para o público niteroiense, tendo a Praia de São Francisco como palco. Nesta sexta-feira (03) a principal atração será o show de Nando Reis e seu filho Sebastião. No sábado será a vez da lendária banda inglesa de rock progressivo Renaissance e, no domingo, Marcelo D2 comanda a festa. A programação será gratuita e terá também apresentações de artistas locais. O evento faz parte do megafestival inédito que acontecerá por 26 dias na cidade dentro do Itacoatiara Pro, que incluirá shows, atividades culturais e esportes ao ar livre que conta com o apoio da Prefeitura de Niterói.

O próprio Nando Reis já convidou o público a participar do show ao ar livre pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói. O artista está em turnê pelo Brasil após ter lançado um EP com 12 músicas ao lado do filho, que levou o título de “Nando e Sebastião”. O show foi construído entre pai e filho após a realização de lives durante a pandemia, quando os músicos passaram a cantar juntos as músicas que mais gostavam, segundo o próprio Nando Reis.

“Estarei com meu filho fazendo uma apresentação de voz e violão na Praia de São Francisco. O evento faz parte do Itacoatiara Pro, um grande festival ao ar livre que está sendo realizado na cidade e estão todos convidados”, convidou o autor de “Só Posso Dizer”, “Luiz dos Olhos” e “Relicário”, dentre outros. A programação de sexta-feira prevê ainda a apresentação das bandas Oriente e Sávio.

Já no sábado (04) a principal atração será a banda britânica de rock progressivo Renaissance, que faz sucesso desde os anos 70. Em 2017, a vocalista do grupo, Annie Haslann se apresentou no Teatro Municipal e agora estará novamente em Niterói, só que desta vez em uma apresentação ao ar livre. A banda, que vem ultrapassando gerações e décadas com arranjos e vocais inusitados, tem mantido em suas turnês clássicos como “Carpet of de Sun”, “Day Of The Dreamer” e “Ashes Are Burning”. A noite de sábado começa também com muito vocal e progressivo das bandas Curved Air e Brothers of Brasil, a partir das 19 horas.

O rapper carioca Marcelo D2 se apresentará no domingo. Com mais de 25 anos de estrada, desde o início com a banda Planet Hemp, D2 revolucionou a música Brasileira com letras e um jeito irreverente mostrando músicas como: “Qual é”, “Desabafo”, e eu “Tiro é Onda”, entre outras. A noite começará com a banda Vaa Surg Band, às 17 horas, seguido de DJ Tamy, Victor Clay e, após a apresentação D2, Ted Troll fecha a programação do fim de semana.

Itacoatiara Pro 2022 - O tradicional campeonato de bodyboard Itacoatiara Pro terá também provas de surfe, canoa havaiana, mountain bike downhill, vela, parapente e skate. Grandes estrelas do esporte como o skatista Bob Burnquist e os surfistas Gabriel Sampaio, e Kalani Lattanzi marcarão presença. Os palcos ao longo do mês ainda terão artistas como Supla.

A abertura do Itacoatiara Pro será no dia 1º de junho. De 2 a 5, será realizada a segunda etapa do circuito brasileiro de bodyboard nas categorias profissional Masculino e Feminino, sub 18, Master e Open Masculino, Open feminino e PCD. De 6 a 16 é a vez da quarta etapa do circuito mundial de bodyboard, o IBC Itacoatiara Pro Bodyboard World Contest, que terá a participação de cerca de 100 atletas da categoria masculino profissional na disputa pelo título mundial. De 17 a 22 de junho, é a vez do surfe. Serão 24 atletas especialistas em ondas grandes convidados pela organização do festival. As três competições serão realizadas na Praia de Itacoatiara.

Já a prova de Mountain Bike Downhill será uma etapa do Campeonato Estadual e acontece nos dias 11 e 12 de junho no Parque da Cidade, na pista conhecida como “Waimea”, considerada uma das melhores do Brasil para competições na modalidade. As categorias disputadas são: Elite, Sub 30, Júnior, Juvenil, Infanto-Juvenil, Master (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D), no masculino, e Elite e Júnior feminino.

O Parque da Cidade será o ponto de partida da prova de parapente, que será realizada durante os dias 18 e 19 de junho, numa disputa de permanência e pouso (os pilotos decolam e devem permanecer no ar por um período antes de fazer o pouso em alvo determinado).

As regatas acontecem nos dias 25 e 26 de junho, na enseada de São Francisco, com estrutura para os espectadores na praia. A competição de vela terá as classes Optimist, Dingue e ILCA.

Nos dias 18 e 19, acontece a etapa do circuito Niteroiense de Skate, no SkatePark Carlos Alberto Parizzi, em São Francisco, com a participação de 70 skatistas da cidade de diferentes idades. Nos dias 25 e 26 de junho, será realizada a prova de skate desenhada pelo campeão Bob Burnquist, que irá exigir dos atletas convidados o seu mais alto nível técnico.

Cultura – O evento contará ainda com o Espaço Funarte, que será instalado na Praça José Martí, ao lado do skatepark de São Francisco, onde também serão promovidas diversas oficinas culturais, shows e exposições de artes.

Ações socioambientais – Durante o Itacoatiara Pro 2022, também serão promovidas ações de caráter socioambiental, iniciação esportiva e capacitação, capitaneadas por astros do esporte como o skatista Bob Burnquist.