A Banda Heunágio se reinventa e passa por gerações sem perder o gosto pelo bom e velho Rock n’ Roll.Divulgação

Publicado 02/06/2022 13:15

A banda de rock Heunágio, autêntica representante do gênero em Niterói, é a atração deste domingo (5), na Sala Nelson Pereira dos Santos (Gragoatá, Niterói). A única apresentação, que acontece às 18h30min, faz parte do projeto ‘Pras Bandas de Cá’. O evento é realizado pela Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e Fundação de Arte de Niterói (FAN).

De acordo com as informações, o festival ‘Pras Bandas de Cá’ chega a sua 4º edição mantendo o destaque para os artistas de Niterói. O espaço multicultural vai se tornar palco de apresentações diárias com 100% da renda revertida para os artistas, que farão seus shows até o fim do mês.

Sobre a Banda - Sob fortes influências do rock nacional dos anos 80, nascia em 1989, em Niterói, a Banda Heunágio. O grupo de amigos começou o projeto quase que por acaso. Moradores do mesmo bairro, cada um apresentou suas habilidades e logo a banda estava formada e se apresentando em festas, eventos, festivais e casas noturnas. Ao longo do tempo, em meio às idas e vindas, mudanças de configuração/integrantes, a banda foi se reinventando, passando por gerações sem perder o gosto pelo bom e velho Rock n’ Roll.

"Clássicos do rock nacional e internacional, inspirados em artistas como Barão Vermelho, Titãs, Steppenwolf, Creedence e The Doors nunca deixaram o repertório da banda. Além da seleção especial de músicas, o grupo possui mais de quarenta canções autorais, dentre as quais, muitas se tornaram hinos da juventude niteroiense. Composta por Fábio Assumpção no vocal e violão, Daniel Vieira na bateria, Leandro Amaral na guitarra, Leonardo Brito no baixo e Paulo Becker na guitarra, a banda retornou definitivamente à estrada em 2009. Desde então, a máquina voltou à ativa e continua acelerando", informou os organizadores no texto.