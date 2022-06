Com um reconhecido histórico de ampla atuação em Niterói, Jandira agradeceu a honraria. - Divulgação

Publicado 02/06/2022 13:36 | Atualizado 02/06/2022 13:58

A Câmara dos Vereadores de Niterói aprovou, nesta quarta-feira (1), a concessão do título de Cidadã Niteroiense para a deputada Federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ). A iniciativa foi do mandato do vereador Leonardo Giordano, acatada por todos os partidos progressistas no plenário como forma de homenagem para a médica.





Com reconhecido histórico de ampla atuação na cidade, Jandira agradeceu a honraria. "Tenho muito carinho pela cidade de Niterói, que é uma das mais avançadas em gestão pública, principalmente na cultura”, afirmou a parlamentar “Recebi com muita emoção essa homenagem e, com muita responsabilidade, vou seguir na luta pelos municípios do Rio de Janeiro e por nosso povo. Agradeço a todos. Contem sempre comigo."





O vereador Leonardo Giordano, autor da proposta, ressaltou a relevância da deputada para o Brasil.

“Jandira é um patrimônio da luta do nosso país e do nosso povo. É muito bonito que a cidade de Niterói possa reconhecê-la como Cidadã Niteroiense, no dia da grande batalha pela derrubada do veto de Bolsonaro às Leis da Cultura. Jandira está lá em Brasília, na luta pela cultura e pelo povo, para defender as Lei Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo. Nosso mandato tem muito orgulho de caminhar ao lado de Jandira na construção do fortalecimento do setor cultural, dos seus trabalhadores e do Brasil", concluiu Giordano.