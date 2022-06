Haverá a vacinação contra a Covid-19. Niterói realiza a aplicação da quarta dose ou segunda dose de reforço para idosos a partir de 60 anos. - Divulgação PMN

Publicado 03/06/2022 10:03

A Prefeitura de Niterói reforçou, nesta quinta-feira (2), a mobilização para que a população participe do próximo Dia D da campanha de vacinação contra a gripe (influenza), o sarampo e a Covid-19, que acontece no próximo sábado (4), das 8h às 17h. No caso da gripe, a imunização estará disponível para pessoas acima de 6 meses de idade, e para o sarampo, a vacina será aplicada em crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Para a vacinação contra a Covid-19, Niterói está realizando a aplicação da quarta dose ou segunda dose de reforço para idosos a partir de 60 anos, com intervalo de quatro meses da terceira dose. A terceira dose é destinada para adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas a partir de 18 anos, com intervalo de quatro meses da segunda dose. Niterói segue em repescagem contínua para aplicação da primeira e segunda dose para crianças entre 5 e 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas a partir de 18 anos.

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o prefeito de Niterói, Axel Grael, afirmou que está atento e que o mais importante, neste momento, é ampliar a cobertura vacinal.

“Nós temos que estar com todos os cuidados. O aumento de casos de Covid-19 não está repercutindo em internações, isso mostra que a vacina está ajudando, que está funcionando e é fundamental que cada um tome esse cuidado. Quando foi necessário, não hesitamos em tomar as medidas de proteção da população”, enfatizou.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, destacou que a cobertura vacinal de Niterói contra a Covid-19 é muito boa, mas que sempre é possível melhorar.

“Não ter casos graves, internações e óbitos após o aumento do número de casos de Covid só é possível por um motivo: vacinação. Peço a cada um que tome todas as vacinas dentro do esquema vacinal completo. Crianças e adolescentes também podem se vacinar com a dose de reforço”, frisou Rodrigo Oliveira.

A vacinação contra a Covid-19 ocorrerá em seis policlínicas e para receber a dose da vacina é necessário apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante das doses anteriores. Para os adolescentes é necessária a presença do responsável legal.

Os locais de vacinação no Dia D contra a Covid-19, gripe (influenza) e sarampo são:

Policlínica Sérgio Arouca, Vital Brazil; Policlínica do Barreto; Policlínica Regional de Itaipu; Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, São Lourenço; Policlínica Regional de Piratininga; e Policlínica Regional da Engenhoca.

Os locais de vacinação no Dia D contra a gripe (influenza) e sarampo são:

Policlínica Sérgio Arouca, Vital Brazil; Policlínica do Barreto; Policlínica Regional de Itaipu; Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, São Lourenço; Policlínica Regional de Piratininga; e Policlínica Regional da Engenhoca; Policlínica Regional do Largo da Batalha.

Unidades Básicas de Saúde (UBS): Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca e Centro.

Unidades do Programa Médico de Família: Grota I, Grota II, Ilha da Conceição, Leopoldina, Teixeira de Freitas, Vila Ipiranga, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Cafubá I, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Jonathas Botelho, Maceió, Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Preventório I, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Badu e Vital Brazil.

Esquema de trânsito – Durante a transmissão ao vivo, o prefeito de Niterói também informou que o município está promovendo diversos eventos culturais e esportivos em diferentes pontos da cidade, e que a NitTrans e Guarda Municipal preparam um esquema especial de ordenamento do trânsito durante as atividades, como o show do cantor Nando Reis, que acontece nesta sexta-feira (3), na Praia de São Francisco. O patrulhamento nas praias de São Francisco e Charitas será intensificado.

"O planejamento conta com operadores da NitTrans e com o apoio de guardas municipais. O esquema começa às 14 horas desta sexta-feira (3) e segue até as 5 horas de segunda-feira (6). Será proibido o estacionamento nos dias 3, 4 e 5 de junho, das 14h às 5h dos dias subsequentes nos seguintes pontos: Avenida Quintino Bocaiúva, no trecho compreendido entre as Avenidas Presidente Roosevelt e Rui Barbosa, em São Francisco, e também na Avenida Professor Silvio Picanço, no trecho entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Juiz Alberto Nader, em Charitas. Dois reboques serão disponibilizados para apoiar a atuação dos agentes de trânsito e do grupamento da Guarda Municipal", afirmou a Prefeitura no texto.

Na Avenida Roberto Silveira serão implantadas duas faixas reversíveis contíguas à ciclovia, das 16h às 22h na sexta-feira (3), estabelecendo o corredor normal dos dias úteis. A montagem da reversível poderá ser reduzida para uma faixa, ou mesmo suspensa de acordo com a avaliação da coordenação geral, dependendo do fluxo de veículos.

“Orientamos e recomendamos aos motoristas a dar preferência a rotas alternativas para aquela região, como Pendotiba e Estrada da Cachoeira, por exemplo. Importante ressaltar também para que o público dos eventos dê prioridade aos transportes públicos. Peço o apoio de vocês e, principalmente, se beber não dirija”, disse o presidente da NitTrans, Gilson Souza.

Semana do Meio Ambiente – O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho e, em Niterói, a programação especial em homenagem à data começa nesta sexta-feira, dia 3, e segue até o próximo dia 12. A abertura das atividades coordenadas pela secretaria municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói (SMARHS), será marcada pela conexão à rede de esgoto das primeiras residências ocupadas por famílias beneficiárias do Cadastro Único, e que vivem em áreas que têm influência no sistema lagunar de Niterói.

O prefeito Axel Grael reforçou que Niterói está desenvolvendo uma série de ações para proteger e renovar o ecossistema das lagoas de Niterói, como a implantação do Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis, as obras de drenagem e pavimentação em vários bairros da Região Oceânica e a renaturalização da bacia do Rio Jacaré.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói, Rafael Robertson, enfatizou que as famílias contempladas não precisarão pagar pela obra de integração ao sistema, e que os donos dessas residências também serão incluídos na tarifa social de água e esgoto.

“A meta da Secretaria de Meio Ambiente é que, após a implantação da regularização de todas as ligações, 10 milhões de litros de esgoto deixem de ser despejados mensalmente nas lagoas de Piratininga e Itaipu”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Rafael Robertson, lembrando que o programa Ligado na Rede é realizado em parceria com a concessionária Águas de Niterói, e tem como meta em seu braço social fazer a ligação de 100 imóveis até o fim do ano.

A abertura oficial da Semana de Meio Ambiente, que acontecerá na Praia do Sossego, contará, ainda, com o anúncio da adesão de cinco escolas da rede municipal de ensino ao programa internacional de educação ambiental Eco-Escolas, que confere a premiação Green Flag (Bandeira Verde) às unidades que tiverem o melhor desempenho.

Também na sexta-feira (3), produtores agroecológicos de Niterói participarão de uma feira durante a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, no Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF). No domingo (5), haverá ação de limpeza da Lagoa de Piratininga, com participação de pescadores e distribuição de mudas no Horto do Fonseca. Também estão programados plantios de mudas nas restingas de Camboinhas e Itacoatiara.

A programação completa da Semana do Meio Ambiente pode ser conferida no site www.meioambiente.niteroi.rj.gov.br.