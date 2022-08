Carlos Bernardes vai lançar livro sobre a história do grupo teatral dirigido por Aderbal Freire-Filho. - Divulgação

A Livraria e Cafeteria Livro Etc, localizada na Av. Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, será o local do lançamento, na próxima segunda-feira (22), das 16h às 18h, do livro: “A Vontade como Princípio da Ação - Centro de Demolição e Construção do Espetáculo (Cdce)”, de autoria de Antonio Carlos Bernardes.

O livro apresenta uma introdução de Aderbal Freire-Filho e a orelha de Luiz Arthur Nunes.

Bernardes foi diretor de produção e ator do Cdce ou apenas Centro como era conhecido e participou do grupo teatral que teve seu início em 1989 (no Teatro Gláucio Gill) e terminou em 1994 (no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro.

O grupo foi comandado pelo diretor e ator Aderbal Freire-Filho, que nos cinco anos de existência do grupo, dirigiu espetáculos de grande repercussão como “A Mulher Carioca” aos 22 anos, “Lampião Rei-Diabo do Brasil”, “Tiradentes”, “A Inconfidência no Rio”, “Turandot”, “O Tiro que Mudou a História”, entre muitos outros.

O livro retrata a história do grupo, seus espetáculos, todas as atividades realizadas, além de espetáculos que se apresentaram nos projetos de residência, de grupos como o Galpão, Bando de Teatro Olodum, Abraxa (Itália), Odin (Dinamarca), entre outros.

O grupo era formado por mais de 30 atores, hoje já conhecidos do grande público por suas atuações na TV e cinema, como Augusto Madeira, Cândido Damm, Orã Figueiredo, Duda Mamberti, Claudio Mendes, Gillray Coutinho, Malu Valle entre outros. Os espetáculos também tiveram a participação de atores como Cláudio Marzo, Othon Bastos, Rogério Fróes, Jonas Bloch, Henri Pagnoncelli, Emiliano Queiroz, Domingos Oliveira, Chico Diaz e muitos outros.

O livro também apresenta espetáculos de outros diretores do grupo, projetos não realizados e uma relação de mais de 300 nomes de atores, diretores e técnicos que atuaram diretamente em nossos espetáculos.

São quase 300 páginas tamanho A4, papel couché, pb, capa colorida com verniz localizado, mais de 500 fotos e ilustrações (cartazes, programas, etc) de espetáculos e dos bastidores. Fotos cedidas pelos atores e pelos fotógrafos como Guga Melgar, Claudia Ribeiro, Silvio Pozatto entre outros.

A publicação custa R$ 130,00 e o pagamento pode ser feito pelo PIX 648.370.338-49 ou depósito em conta pela conta do Itaú Ag 4095 conta poupança 01627-7/500, enviando o recibo pelo WhatsApp 21 98103.3377

A Livraria e Cafeteria Livro Etc fica localizada na Av. Amaral Peixoto, 507 a Loja 5, no Centro de Niterói (prédio da OAB).