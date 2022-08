Em Duque de Caxias, o postulante ao cargo do Palácio Guanabara pelo PDT, Rodrigo Neves, falou sobre saneamento básico e geração de emprego e renda para os moradores da Baixada Fluminense. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 19/08/2022 08:29

O candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, esteve na manhã da última quinta-feira, 18, em Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Na ocasião, ele falou sobre saneamento básico e geração de emprego e renda para os moradores caxienses. Durante caminhada na Praça do Pacificador e no tradicional calçadão de Duque de Caxias, o pedetista reforçou o compromisso de priorizar a geração de empregos.

“Minha prioridade como governador vai ser criar frentes de trabalho, emprego e renda para recuperar a estrutura das escolas, das unidades de Saúde, que estão muito precárias na Baixada Fluminense, para levar água e esgoto tratado para todos os bairros da Baixada e também de São Gonçalo, o interior e a Zona Oeste do Rio”, afirmou Rodrigo Neves.

Ao lado do candidato a vice-governador, Felipe Santa Cruz, do ex-prefeito caxiense Zito, e do candidato a senador pelo PDT, Cabo Daciolo, entre outros candidatos da sua coligação, Rodrigo Neves conversou com a população, falou sobre os projetos que vai implantar na região como governador e apresentou a ideia de criar um programa de renda básica para as famílias mais pobres do estado.

“Meu compromisso como governador é não deixar ninguém passar fome em todas as 92 cidades do estado. Por isso vamos criar um programa de renda básica e garantir um auxílio de R$ 500 para todas as famílias que vivem em extrema pobreza, especialmente na Baixada Fluminense, do mesmo modo que eu fiz quando fui prefeito de Niterói”.