O prefeito Axel Grael visitou as instalações. - Divulgação PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 18/08/2022 10:21

A Prefeitura de Niterói avançou nas tratativas para que, durante a realização das obras na Maternidade Municipal Alzira Reis, em Jurujuba, as parturientes possam ser atendidas em uma ala hospitalar cedida pelo Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap). Na tarde da última quarta-feira (17), o prefeito Axel Grael visitou as instalações, que poderão acomodar mais de 18 leitos, incluindo espaços para UTI Neonatal.

A visita foi acompanhada pelo reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antônio Claudio Lucas da Nóbrega, pelo superintendente-substituto do hospital, Roberto Carlos Barcellos, e pelo secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira.



“Nossa parceria com a UFF tem avançado cada vez mais e estamos fazendo essa visita para viabilizarmos essa questão o mais rápido possível. Tanto a maternidade quanto o Hospital Antônio Pedro são referências de saúde na cidade”, disse o prefeito.



A maternidade Alzira Reis terá sua capacidade de atendimento ampliada em 30%, tornando-se uma das estruturas mais modernas do Estado do Rio de Janeiro. Em 17 anos de maternidade, já foram realizados mais de 70 mil atendimentos, 25 mil internações e 24 mil partos.



“Nossa expectativa é que a gente consiga colocar esse projeto em prática, pois já temos os mecanismos necessários e estamos em fase de adequações burocráticas para validarmos e podermos concretizar essa parceria”, disse o secretário Rodrigo Oliveira.



O reitor Antônio Claudio Lucas da Nóbrega falou da importância da relação entre a universidade e a Prefeitura de Niterói. “Já temos vários projetos em conjunto com o município e vamos fazer mais essa parceria em prol da população”.