A coreografia Eu Outra vai se apresentar no sábado. - Divulgação

A coreografia Eu Outra vai se apresentar no sábado.Divulgação

Publicado 17/08/2022 09:11

O Theatro Municipal de Niterói vai receber entre esta quarta-feira (17) até domingo (21/8), a Niterói Semana de Dança 2022. O festival, realizado pela Companhia de Ballet da Cidade de Niterói (Cbcn), terá mostra de dança, convidados internacionais e palestras.



Segundo as informações, no ano em que a Cbcn completa 30 anos de existência, a Niterói Semana de Dança 2022 se torna parte desta comemoração e presta sua homenagem a uma niteroiense que tanto trabalhou e se dedicou ao desenvolvimento da dança na Cidade e no país: a Sra. Helfany Peçanha (in memorian).



"A Niterói Semana de Dança vem para afirmar o quão potente e importante é a dança na cidade de Niterói. Esse evento surgiu através da parceria da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói com o poder público, população, escolas e artistas da nossa cidade que resolveram durante 5 dias comemorar a representatividade que a dança tem em Niterói", explica Fran Mello, diretor da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói.

Ele disse que neste ano, além de aulas e apresentações, que são o ápice do evento, haverá palestras de muita importância para o aperfeiçoamento artístico dos profissionais da dança. "Como também convidados internacionais e nacionais que vão compor nosso cronograma de apresentações. A NSD 2022 não será só uma comemoração, mas uma mostra que juntos podemos alcançar caminhos inalcançáveis nesse período pós-pandemia. Levando a dança onde ela deve estar, perto do povo”, explica o diretor.



"A realização da Niterói Semana de Dança 2022 corrobora com um marco no calendário de Niterói, tornando-se um pólo de desenvolvimento artístico-cultural para a história da dança na cidade. Ao reunir artistas, intelectuais, pesquisadores e plateia em prol da dança, o evento transforma-se em ferramenta na formação da cidadania, por meio da transformação sociocultural", informou a Prefeitura em nota.

Confira a Programação:



Espetáculo “Presenças na Ausência” - dia 17/08



Criado pela coreógrafa carioca Esther Weitzman, a composição trata de um olhar reflexivo e coreográfico sobre o ciclo do Modernismo que teve sua trajetória marcada pela Semana de Arte Moderna de 1922. Por meio do movimento atravessado pelos acontecimentos da atual história brasileira e do passado recente, os bailarinos tecem seus gestos e suas relações espaço-temporais, no âmbito da cena e além. Dançam a inquietude e as incertezas pertinentes à contemporaneidade, expondo no corpo as marcas e as memórias de um Brasil cheio de matizes.



André Arueira (saxofonista) e André Bitto (sanfoneiro) – dois músicos jovens e talentosos da cidade – sobem ao palco e tomam seus lugares de visibilidade na cena artística brasileira, emprestando seus talentos e danças ao corpo da Companhia.



Comrua Companhia de Dança - Espetáculo Ronco dos Motores - dia 18/08



Em Ronco dos Motores, Rodrigo Pires e a sua Companhia Comrua exploram a vida urbana no cruzamento entre o encontro e o confronto, a agressão e a exuberância, a animosidade e a camaradagem. Seis bailarinos aproximam-se abrindo caminho com movimentos rodopiantes, pontapés rápidos, saltos e mortais. Com pura presença física e virtuosismo, a Comrua dá rédea solta a uma coreografia que pulsa com energia e entusiasmo vibrantes.



Companhia Portuguesa - Dança em Diálogos com o espetáculo - Tudo Quanto Vi - Um Poema Coreográfico para Sophia - dia 19/08



Tal como na poesia visual do movimento "Spatialisme", o dueto compõe-se de imagens consecutivas, ora coreográficas, ora cenográficas, centrando-se na solidão, no espaço interior e na singularidade feminina. O recurso à palavra e ao texto poético da autora, impõe-se por vezes como forma de reclamar a sua relação íntima com a dança, mas, principalmente, como sonoridade linguística que conduz o movimento dos intérpretes e capta o espectador para dentro do universo coreográfico-literário.



Fundada em Portugal, no ano de 2018, sob a Direção Artística de Solange Melo e Fernando Duarte, a Dança em Diálogos tem como objetivo primeiro contribuir para a pluralidade de apresentação de espetáculos de dança em todo o território nacional. Inserida num ambiente que procura responder aos desafios da arte contemporânea, desenvolve uma plataforma de criação coreográfica que procura uma articulação profunda entre a dança e as demais áreas artísticas e do conhecimento, assim como entre as múltiplas linguagens que a compõem.



Palestra, com Fernando Coelho e Vanessa Macedo – dia 20/08



Vanessa Macedo – Dança Contemporânea



Coreógrafa, bailarina e diretora da Cia Fragmento de Dança, fundada em 2002, em São Paulo, SP. Criou 18 trabalhos artísticos com os quais foi contemplada por diversos editais e prêmios de incentivo às artes. É bacharel em direito pela UFRN, mestra em artes pela UNICAMP e doutora em artes cênicas pela ECA – USP. Desenvolve pesquisa sobre dramaturgia na dança e autobiografia nas artes como linguagem cênica. É uma das gestoras do Kasulo Espaço de Cultura e Arte, de São Paulo – SP, idealizando e produzindo diversas atividades ligadas à arte. Participa da organização do “Movimento a Dança se Move” e desenvolve estudos na área das políticas culturais.



Fernando Coelho – Ballet Clássico



É diretor do Departamento de Mestrado em Pedagogia da Dança na Palucca Universidade de



Dança Dresden, desenvolvendo continuamente os programas de licenciatura em pedagogia da dança. Atua também como diretor de ensaio em coreografias de Jiri Kylian, George Balanchine, Stijn Celis, Aaron Watkin, Germinal Casado, Jânia Batista, Helfany Peçanha, Susan Quinn, entre outros. Desde 2009, é professor de ballet, pas de deux, variação e metodologia/didática na Palucca Universidade de Dança Dresden. Além disto, desde 1997, é conselheiro artístico e coordenador da Associação "L'Avant-Scène Danse Jânia Batista" Lausanne e, desde 2017, conselheiro artístico para o "Silent Bodies Project" - YouTube Dance Channel.



Eu Outra- TMN - Dia 20/08



Com coreografia de Vanessa Macedo e dança de Maitê Molnar e Vanessa Macedo, Eu Outra é um passeio por alguns trabalhos da Cia Fragmento de Dança que discutem o feminino. Plagiando a si mesma constrói sua autoficção. Ora duplo, ora sombra. O corpo desenha e borra seus contornos em imagens que se organizam e se confundem no espaço. Seguem se procurando. Seguem se perguntando ‘em que espelho ficou perdida a minha face’. A trilha é de Gustavo Domingues.







Palestra com Paulo Cesar Medeiros - TMN - dia 21/08



Paulo César Medeiros é um dos grandes nomes contemporâneos da iluminação artística, com 30 anos de carreira e mais de 1.000 projetos de iluminação realizados. Recebeu mais de 60 indicações e 18 prêmios, entre eles Shell, APTR, Reverência, Bibi Ferreira, Sated, Coca-Cola, CBTIJ e Cenym.



Se você tem interesse na arte da iluminação e quer aprender sobre o processo de criação de um projeto de luz: desde a inspiração passando sobre as questões técnicas, incluindo a dramaturgia e textura das sombras, focos e nuances com a experiência de um profissional.



Noite de Gala - Companhia de Ballet da Cidade de Niterói - com o espetáculo Pedra Doce – Poética de Cora Coralina e divertissement com a participação da BEMO, três destaques das mostras da semana e convidados. - Dia 21/08



Pedra Doce – Poética de Cora Coralina - o diretor artístico da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói, Fran Mello, concebeu o espetáculo buscando correlacionar a escrita de Cora, seus ímpetos e necessidades em escrever, com a dos corpos dos bailarinos ao ler (ou ouvir) seus poemas. Todas as células coreográficas foram criadas pelos próprios bailarinos em um atravessamento promovido pelos poemas de Cora Coralina durante os ensaios.