O prefeito de Niterói, Axel Grael, fez a Palestra Magna do evento.Divulgação PMN

Publicado 17/08/2022 08:43

O prefeito de Niterói Axel Grael foi destaque no evento: “Caminhos para o Desenvolvimento”, sobre empreendedorismo organizado pelo Sebrae e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ). O encontro aconteceu na sede da Fecomércio-RJ, na Zona Sul do Rio. O chefe do Executivo niteroiense fez a Palestra Magna do evento e apresentou uma síntese das iniciativas que levaram o Município a vencer a etapa nacional da XI Edição Nacional do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor na categoria Cidades Empreendedoras, em junho, em Brasília.

Axel Grael destacou a parceria que o Sebrae desenvolve com os municípios. O prefeito de Niterói afirmou que o prêmio conquistado em Brasília este ano é um orgulho para a cidade.

“Sempre que estivemos aqui, falamos sobre desenvolvimento e sobre qualidade da gestão. Sempre falamos aqui sobre sonhos de melhorar o nosso estado e melhorar o nosso ambiente de negócios. Queria agradecer muito o reconhecimento ao trabalho desenvolvido na Prefeitura de Niterói. Esse prêmio nos orgulhou muito. Nós já tínhamos tido o melhor resultado no prêmio no estado do Rio de Janeiro. Competimos no prêmio nacional e tivemos o reconhecimento ao nosso trabalho”, afirmou Axel Grael.

O prefeito lembrou que, desde 2013, Niterói vem investindo muito em se qualificar na categoria de cidades inteligentes com grandes investimentos em tecnologia.

“Tecnologia na gestão, tecnologia a serviço da população. Niterói é uma cidade universitária. Temos a maior universidade no Brasil em número de alunos, que é a Universidade Federal Fluminense (UFF). Temos uma grande massa crítica que demanda e dá bom uso a essa tecnologia que a gente tem disponibilizado. É a cidade mais inteligente do estado do Rio de Janeiro e a nona do país. Essa é uma questão importante porque, quando falamos em cidade inteligente, a pergunta é: “Inteligente pra quem?”. Niterói é a cidade do estado do Rio com o maior nível de inclusão digital”, afirmou o prefeito.

O prefeito acrescentou que Niterói se encontra em pleno processo de retomada econômica e citou o aumento de arrecadação de ISS no primeiro trimestre deste ano. Axel Grael mencionou a transformação digital em curso na cidade com a ampliação do Processo Eletrônico. O prefeito ainda lembrou programas lançados durante a pandemia para preservar a atividade econômica e os empregos na cidade, como o Empresa Cidadã e o Supera Mais Ágil. Axel Grael finalizou a palestra com a experiência bem-sucedida da criação da Moeda Social Arariboia e destacou o Plano Niterói 450, que prevê investimentos de R$ 2 bilhões em várias áreas até 2024.