Ao lado de medalhões da política e do povo o candidato a governador pelo PDT, Rodrigo Neves, esteve em Madureira em seu primeiro dia de campanha. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 17/08/2022 08:13 | Atualizado 17/08/2022 08:52

O primeiro dia da campanha eleitoral do candidato a governador pelo PDT, Rodrigo Neves, na tarde da última terça-feira (16), foi bastante intenso. O postulante ao cargo do Palácio Guanabara participou de uma caminhada pelas ruas de Madureira, na Zona Norte carioca, onde apresentou sua candidatura à população e mostrou ânimo para enfrentar a corrida eleitoral que se inicia.



O candidato falou à população sobre as medidas que adotará para reverter o desemprego no estado do Rio de Janeiro, com a criação de um plano emergencial que vai gerar 150 mil novos empregos. “Vamos criar frentes de trabalho para levar saneamento para as regiões mais pobres do estado, para construir casas populares e para recuperar escolas e hospitais abandonados. Também vamos criar um programa de renda básica para atender à população que vive em situação de pobreza e miséria. A partir de 2023, no nosso governo, ninguém vai passar fome no estado do Rio de Janeiro”, afirmou Rodrigo Neves.



Igreja e comunidade



Pela manhã, Rodrigo Neves participou de duas atividades cotidianas que retratam sua trajetória de vida: foi à missa na Igreja Santuário das Almas, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, templo católico que frequenta habitualmente, e visitou a comunidade da Vila Ipiranga, na Zona Norte niteroiense, onde iniciou sua atuação em movimentos sociais.



Durante a caminhada na Vila Ipiranga, o pedetista visitou a casa de Dona Ivanilde, onde reforçou o compromisso de fazer um governo para todos, mas especialmente para aqueles que mais precisam. “Dona Ivanilde é como uma segunda mãe para mim. Desde muito jovem eu frequento esta casa, e ela foi uma das incentivadoras da minha participação nos movimentos sociais. Sou candidato a governador para devolver a esperança de uma vida melhor ao povo do Rio de Janeiro, lastreada em um trabalho concreto e bem-sucedido que começou aqui na Vila Ipiranga trinta anos atrás”, comentou Rodrigo Neves.



Eleito e reeleito prefeito de Niterói e tendo elegido seu sucessor em primeiro turno, Rodrigo Neves cita os resultados eleitorais em sua cidade para balizar a corrida ao Governo do Estado: “Quem conhece o trabalho que realizamos em Niterói vota na gente, porque sabe da seriedade, da dedicação e do compromisso com o povo. É sobre isso que vamos falar na campanha: vamos mostrar o que fizemos em Niterói, a transformação na vida das pessoas, o quanto lutamos para proteger o emprego e a renda da população, o quanto trabalhamos para garantir o acesso a serviços públicos de qualidade”, disse Rodrigo.



O candidato citou a expansão da rede municipal de Educação na Zona Norte de Niterói como exemplo do que pretende levar a todo o estado. “Aqui na região do Fonseca havia um histórico de falta de vagas em escolas, então construímos mais duas escolas e municipalizamos um CIEP que estava abandonado pelo Governo do Estado há mais de dez anos, que agora funciona em turno e contraturno atendendo crianças e adolescentes. É este trabalho que vamos levar para todo o estado do Rio de Janeiro a partir da nossa eleição”, concluiu o candidato do PDT.