O tema "Vamos falar de Violência Doméstica?" foi debatido no Núcleo de Atendimento à Mulher (Nuam), que funciona em uma sala no G4 do Plaza Shopping. - Divulgação

Publicado 18/08/2022 09:42

O ditado “Em briga de marido e mulher não se mete a colher” está cada vez mais ultrapassado. A violência doméstica é um assunto que deve ser debatido por todos, independentemente do gênero. O tema “Vamos falar de Violência Doméstica?” foi o escolhido para a roda de conversa no Shopping Plaza Niterói, nessa quarta-feira, dia 17 de agosto, mês da campanha para a conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Para enriquecer a discussão, idealizada pela Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres, três profissionais trocaram ideias e informações sobre o assunto: Ana Lucia Fernandes, coordenadora do CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), Bia Quiroga, coordenadora da Sala Lilás – espaço de acolhimento para a escuta e coleta de provas materiais de vítimas de violência e Letícia Palmeira, coordenadora do NUAM, Núcleo de Atendimento à Mulher, da Prefeitura de Niterói.



“Precisamos dar visibilidade à mulher em situação de violência. Ela precisa saber que não está sozinha. Na Codim, criamos mecanismos de apoio às vítimas, como o Auxílio Social, um repasse financeiro mensal que permite com que a mulher rompa o ciclo da violência doméstica. Além disso, contamos com orientação jurídica, assistência psicológica e programas de empoderamento dessas mulheres, que têm a chance de aprender um novo ofício e de se inserirem no mercado de trabalho”, afirma Fernanda Sixel, secretária municipal de Políticas e Direitos das Mulheres.

Em um ano de funcionamento, o Núcleo de Atendimento à Mulher (Nuam) da Prefeitura de Niterói, em parceria com o Plaza Shopping, acolheu e encaminhou mais de 200 mulheres para atendimento nos serviços do poder público. O núcleo é uma iniciativa da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) da Prefeitura e funciona em uma sala no piso G4 do shopping, de segunda a sábado, das 12h às 18h.

A secretária de Políticas e Direitos das Mulheres, Fernanda Sixel, explicou que o local é um ponto estratégico e seguro de acolhimento e atendimento para as mulheres.

"A Codim vem trabalhando em diversas ações, intensificando o acolhimento, a retaguarda e criando formas de dar portas de saída para as mulheres que estão em situação de violência. A ideia de estabelecer uma unidade no shopping é por ser um local de bastante movimento e de fácil acesso para as mulheres buscarem ajuda”, destaca Fernanda Sixel.

O espaço foi cedido pelo Plaza, sem nenhum custo para a Prefeitura. A Codim já realizou, ao longo do último ano, treinamento com representantes dos lojistas e das equipes administrativas do shopping para que possam auxiliar no atendimento de forma humanizada e esclarecedora, com o objetivo de romper o ciclo da violência.

Como Denunciar a Violência Doméstica em Niterói:

- Ligue 180 (Grátis/24h) - Central de Atendimento à Mulher;

- Ligue 153 (Grátis/24h) - CISP - Centro Integrado de Segurança Pública;

- Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres – (21) 2719-3047;

- Disque 190 (Grátis/24h) - Polícia Militar;

- Defensoria da Vara de Família – (21) 2719-2743;

- Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (21) 2716-4562/4563/4564;

- SOS Mulher Casos de Violência Sexual – Hospital Universitário Antônio Pedro / HUAP – (21) 2629-9073;

- Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher – (21) 2613-0593;

- Policlínica de Especialidades da Mulher Malu Sampaio – (21) 2621-2302/1109;

- DEAM Niterói (24h/presencial) - Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - Av. Ernani do Amaral Peixoto, 577, 3º andar – Centro;

Disque Denúncia (24h exceto domingos e feriados/ somente denúncia anônima);

(21) 99973-1177 (whatsapp exclusivo Niterói) e (21) 2253-1177.

- Serviços de atendimento à mulher:

Centro Especializado de Atendimento à Mulher Neuza Santos (Ceam) da Prefeitura de Niterói

Endereço: Rua Cônsul Francisco Cruz, 49, Centro. Telefones: 21 96992-6557 / 21 2719-3047 (whatsapp). Codim: 21 98321-0548.