O instituto tem como missão a evangelização das famílias. - Divulgação

Publicado 17/08/2022 09:24

O Instituto das Irmãs Missionárias da Sagrada Família (IMSF) completou 57 anos, e a data será comemorada em Sessão Solene na Câmara Municipal de Niterói nesta quarta-feira, (17/08), às 17 horas. Fundado em 14/08/1965 pela Madre Mary Marcelline, o instituto tem como missão a evangelização das famílias e a promoção humana e social a serviço da vida.

Em Niterói, as Irmãs Missionárias se destacam pelo trabalho educacional com creches comunitárias conveniadas à rede municipal na Vila Ipiranga e no Viradouro, além de atendimento às famílias, com núcleos de apoio à família e retiros de espiritualidade, e da promoção da 3ª idade, com grupos de convivência e moradia para idosos.



O vereador Jhonatan Anjos, ex-aluno dos projetos sociais da instituição e regente da Banda Musical da Sagrada Família (BAMUSF), falou sobre o momento. “Fico feliz e honrado por receber as Irmãs Missionárias da Sagrada Família na Câmara e com elas celebrar mais um ano de bons serviços por nossa cidade. Minha relação com elas é de muito carinho e afeto. Fui aluno do projeto infantojuvenil na Vila Ipiranga, e lá fui acolhido e incentivado a criar a (Banda Musical da Sagrada Família (Bamusf), onde sou regente até hoje e desenvolvemos, junto à comunidade, um belo projeto social. A educação é instrumento de transformação social, e as Irmãs são inspiração e agentes dessa transformação em Niterói”, afirmou o vereador.