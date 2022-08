A vacinação continua sendo disponibilizada de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

A vacinação continua sendo disponibilizada de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 23/08/2022 08:15 | Atualizado 23/08/2022 08:22

A Prefeitura de Niterói realizou no último sábado (20) o Dia D da campanha de multivacinação. Ao todos foram vacinadas 7.959 pessoas nos pontos de imunização que funcionaram das 8h às 17h.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, considerou o resultado positivo.

“Apenas no sábado vacinamos um número expressivo de pessoas. Esse resultado foi muito positivo. Nosso objetivo é aumentar a cobertura vacinal da população de Niterói. Quem não teve a oportunidade de comparecer a uma unidade no Dia D, a vacinação continua sendo disponibilizada de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h”, conta o secretário.

A Campanha de Multivacinação, que teve início em 08 de agosto, é direcionada para crianças e adolescentes menores de 15 anos com imunização contra várias doenças. A mobilização tem como objetivo aumentar a proteção da população. A campanha vai até o dia 9 de setembro.

Covid-19 - As vacinas contra a Covid-19 também estão sendo ofertadas e poderão ser aplicadas com as demais vacinas nas pessoas a partir dos 3 anos de idade. O Município está aplicando a segunda dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais e, desde o dia 21 de julho, Niterói começou a imunizar crianças de 3 e 4 anos com a vacina Coronavac. As crianças de 5 a 12 anos estão recebendo a segunda dose com a vacina Pfizer, já que o Ministério da Saúde não enviou nova remessa da Coronavac.

Confira os locais da campanha:

Policlínicas:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March - Rua Desembargador Lima Castro, 238 - Fonseca

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu

Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha

Novo Ponto em Jurujuba – Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº – Jurujuba (em frente ao Colégio Estadual Fernando Magalhães)

Unidades Básicas de Saúde (UBS): Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca.

Médico de Família da Grota I, Grota II, Ilha da Conceição, Leopoldina, Teixeira de Freitas, Vila Ipiranga, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Cafubá I, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Jonathas Botelho, Maceió, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Badu, Vital Brazil, Jacaré e Engenho do Mato.