O prefeito de Niterói, Axel Grael, almoça no Restaurante Popular.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 19/08/2022 09:30 | Atualizado 19/08/2022 09:35

O Restaurante Popular Jorge Amado, localizado no Centro de Niterói, já serviu mais de 2,72 milhões de refeições desde sua municipalização, em 2017, quando a Prefeitura de Niterói assumiu a administração do espaço. Só em 2022, foram 306 mil refeições, entre almoço e café-da-manhã. O equipamento é uma opção econômica para a população da cidade e de outros municípios que vem garantir uma alimentação balanceada.





O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve em visita ao Restaurante Popular, nesta quinta-feira (18), e demonstrou preocupação com o aumento da fome no país.

"Visitamos o Restaurante Popular Jorge Amado, que recebe pessoas de diversas partes da cidade e até de outros municípios que vem em busca do café da manhã e o almoço. É importante porque estamos em um momento de grande preocupação com o aumento da fome no país ", destacou o prefeito.





O Restaurante Popular oferece uma média de 2 mil refeições ao dia. Os números mostram um crescimento na procura. Comparado ao mesmo período de 2019, antes da pandemia, o restaurante teve um aumento de quase 6% na busca por refeições. O secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, ressaltou que o restaurante é também um espaço de socialização para muitos cidadãos.





"Temos aqui um espaço não só de alimentação, mas também de sociabilidade. Hoje conversamos com diversas pessoas que saem de suas casas e vêm para cá para fazer a refeição e socializar. Apenas em 2022, foram mais de 300 mil refeições servidas no restaurante. É uma prova da preocupação da gestão com o aumento da fome no Brasil, que é latente. Em breve, teremos mais um equipamento como esse na Zona Norte da cidade. Esse equipamento, por estar localizado no Centro, atende inúmeras pessoas de São Gonçalo, Itaboraí e mesmo do Rio de Janeiro. Aqui em Niterói, a segurança alimentar e nutricional é levada a sério".





Uma pesquisa realizada com 107 frequentadores do Restaurante Popular, em 2021, mostra o perfil dos usuários atendidos. No espaço, temos uma prevalência do sexo masculinos (63,3%). Mais da metade do público que frequenta o espaço estudou até o ensino fundamental (56,1%) e se autodeclaram pardas e pretas (62,2%). Além disso, a pesquisa mostrou que a faixa de renda é de até 1 salário mínimo (51,4%) e ainda há um grande número de desempregados (40,2%).





Outro dado importante se refere a idade dos usuários. Pouco mais da metade da população que frequenta o Restaurante Popular está na faixa etária de 60 anos ou mais (50,5%), seguida por usuários de 31 - 59 anos (43%) e 18 - 30 anos (3,7%). O João Rodrigues, 78 anos, é aposentado, morador do Centro e frequenta o restaurante desde quando abriu.





“Almoço aqui todo dia, há muitos anos. Eu moro sozinho, não tenho família e não cozinho em casa. A noite só faço um lanche. Adoro a comida aqui do restaurante, não é salgada e nem gordurosa, porque tenho problemas de saúde e não posso comer qualquer coisa”, contou João.





O restaurante atende moradores de Niterói e municípios vizinhos que vêm se alimentar pelo valor de R$ 2 no almoço e o desjejum por R$0,50. O restaurante funciona de segunda a sexta-feira, de 6h às 9h, para o café da manhã e, de 11h às 15h, para o almoço.





O casal Dilma da Silva (76) e Everaldo Gomes da Silva (71), moradores de Venda da Cruz, também costuma frequentar o restaurante diariamente. Pela idade, eles não pagam passagem e contam que almoçar no espaço é uma grande economia.





"Meu marido é aposentado e fazer comida todo dia não dá. Aqui a gente economiza porque não pagamos passagem. A refeição aqui é boa e barata e ainda tem sobremesa e refresco. A gente come muito bem aqui. Mesmo na pandemia, não deixamos de vir, com cuidados, máscara e álcool".



O Restaurante Popular Jorge Amado passou por melhorias este ano com a reforma da parte de infraestrutura como a caixa de luz, casa de gás e substituição de fiação. A parte externa do espaço recebeu pintura e reparo. O mobiliário também foi trocado e algumas adaptações foram realizadas no refeitório, cozinha e dependências, além do Espaço Zélia Gattai.

Para 2023, a Prefeitura se prepara para inaugurar uma nova unidade na Zona Norte da cidade que vai abrigar uma escola de gastronomia com cursos nessa área como de cozinheiro, auxiliar de cozinha, confeitaria e formação de garçom.