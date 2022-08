O vereador, Leonardo Giordano, celebrou o anúncio feito pela Prefeitura de Niterói, da desapropriação do imóvel localizado na Alameda São Boaventura, que sediará o primeiro Centro Cultural da Zona Norte municipal. - Divulgação - Foto: Rebeca Belchior

O vereador, Leonardo Giordano, celebrou o anúncio feito pela Prefeitura de Niterói, da desapropriação do imóvel localizado na Alameda São Boaventura, que sediará o primeiro Centro Cultural da Zona Norte municipal.Divulgação - Foto: Rebeca Belchior

Publicado 19/08/2022 08:44

O vereador, Leonardo Giordano, celebrou o anúncio feito na última-feira (17) pela Prefeitura de Niterói, da desapropriação do imóvel localizado na Alameda São Boaventura, que sediará o primeiro Centro Cultural da Zona Norte municipal. “Ter um espaço público de cultura na região é um direito da população”, afirmou Giordano, que durante seus mandatos liderou diversas ações parlamentares a favor da ocupação cultural do local.



Ele que também é o presidente da Comissão de Cultura, Comunicação e Patrimônio Histórico da Câmara de Niterói disse ter ficado muito feliz com a desapropriação do casarão que vai receber o primeiro centro cultural municipal da Zona Norte de Niterói. É uma luta antiga do nosso mandato. "Há muitos anos eu faço indicações legislativas e emendas orçamentárias para que a cidade tenha um centro cultural, que favoreça e faça o mínimo de justiça em relação à Zona Norte, onde estão áreas populosas, com muitas comunidades que não têm acesso a um equipamento público municipal de cultura”, destacou.



O parlamentar, que esteve também à frente da Secretaria das Culturas em 2021, ressaltou, ainda, a atuação da Prefeitura de Niterói em relação ao marco histórico para a cultura da cidade.

“Eu parabenizo o secretário das Culturas, Alexandre Santini, o presidente da Fundação de Arte, Fernando Brandão, e o prefeito, Axel Grael, pelo empenho. Parabenizo também, o ex-secretário das Culturas, Vitor De Wolf, por sua dedicação em sua gestão. E penso que agora deve começar um processo de consulta pública com muita democracia, para definir junto à população as atividades desse espaço fundamental. A cultura é direito de todos e a gente conquista mais uma boa vitória em favor da cidadania em Niterói.”



Sobre Leonardo Giordano:



Leonardo Giordano é um político e ativista brasileiro. Foi candidato a vice-governador do Rio de Janeiro nas eleições de 2018. Ingressou na política por meio do movimento estudantil secundarista, aos 16 anos. É membro do Comitê Central do PCdoB e cumpre seu quinto mandato como vereador em Niterói (RJ). Preside a Comissão de Cultura, Comunicação e Patrimônio Histórico da Câmara. Foi secretário municipal das Culturas da cidade de janeiro de 2021 a março de 2022. Atualmente é candidato a deputado estadual.