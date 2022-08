O evento contará com diversas atividades. - Divulgação

Publicado 19/08/2022 08:59 | Atualizado 19/08/2022 09:07

O projeto Ecoarte no Caminho Darwin vai realizar, neste sábado (20/8), às 10h, no Quilombo do Grotão, no Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói, o 3° Festejo Cultural que esse ano será dedicado a Semana do Patrimônio Cultural.

O evento vai reunir a comunidade tradicional remanescente de quilombo, símbolo de resistência cultural e ambiental da região e contará com diversas atividades como exposição e venda de artesanato local, exposição fotográfica, coletivo de capoeira, oficina de artesanato com reaproveitamento de resíduos sólidos e apresentação de peças de Teatro.

O Quilombo do Grotão fica localizado na Rua 41, Manoel Bonfim - Serra da Tiririca - Engenho do Mato.