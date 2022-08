O candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, falou para dois mil líderes comunitários da capital fluminense. - Divulgação

O candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, falou para dois mil líderes comunitários da capital fluminense.Divulgação

Publicado 22/08/2022 08:24

O candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, participou no último domingo (21), em Madureira, bairro da Zona Norte do município do Rio de Janeiro, de um encontro com dois mil líderes comunitários da capital fluminense.

Acompanhado pelo candidato a vice-governador Felipe Santa Cruz e pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, Neves apresentou propostas para melhorar a qualidade de vida nas comunidades, como a ideia de reabrir os CIEPs e adotar uma política de Segurança Pública que leve as polícias a atuar com Inteligência, planejamento e estratégia.



Rodrigo Neves criticou ainda a falta de políticas públicas estaduais nas comunidades e se comprometeu em mudar a forma como os moradores são tratados. “Durante quatro anos este atual governo do estado abandonou as comunidades, deixou as pessoas sem serviços públicos, sem saúde, sem educação. E agora quando este mesmo governo entra nas comunidades é para fazer chacina. No meu governo os moradores das comunidades vão ser tratados como cidadãos, com respeito e dignidade, como deve ser", comparou.



Ao falar sobre a educação, Neves abordou um tema que tem sido uma de suas principais plataformas de campanha: "Não há solução para o futuro do nosso estado do Rio de Janeiro que não seja por meio da Educação. Por isso vamos reabrir todos os Cieps abandonados no Rio de Janeiro, levar ensino técnico profissionalizante e Educação em tempo integral para os nossos jovens, para dar a eles melhores oportunidades de futuro”, afirmou o pedetista.



O candidato a vice-governador de Rodrigo Neves, Felipe Santa Cruz, relatou a conversa que teve com um motorista de aplicativo a caminho do evento. “Hoje chamei um Uber para vir para cá, e quando entrei no carro sabe o que o motorista me disse? ‘Ainda bem que é de manhã, porque à noite eu não vou lá, porque é cercado de comunidades", lamentou Cruz.

Ele continuou: "É isso que nós temos que pensar: se é justo e se é correto que a gente more numa cidade onde as pessoas nos digam que não podem ir a um determinado lugar porque lá está cercado de povo. Porque o que tem na comunidade é povo, é gente séria, é gente trabalhadora, é gente honesta. Eu, Felipe Santa Cruz, não me conformo com isso e acredito que é possível fazer diferente. Acredito que não podemos ter uma Polícia desvalorizada, violenta e muitas vezes racista. Não podemos deixar os mais pobres abandonados à própria sorte”, contou o candidato a vice-governador.



Experiência em gestão pública



O prefeito do Rio, Eduardo Paes, falou sobre a experiência de Rodrigo Neves à frente da Prefeitura de Niterói e comparou com outras propostas de política de Segurança Pública que se apresentam para esta eleição. “Rodrigo não vai ser o governador do tiro na cabecinha e nem o governador que vai passar a mão na cabecinha de vagabundo. Para nós do Rio de Janeiro vai fazer muita diferença termos um governador preparado, capaz e trabalhador. O apoio que a gente faz a ele é pela capacidade dele e pelo que ele fez em Niterói: pegou uma cidade que vinha de uma situação muito ruim e revolucionou aquela cidade, levando um governo sério e bem feito. E é isso que a gente precisa para o estado do Rio de Janeiro”, discursou Paes.



Rodrigo Neves fez uma reflexão sobre a dificuldade que é administrar um estado e sobre a necessidade de uma gestão experiente para tomar as decisões certas em favor da população. "Governar não é fácil, não é para amador, não é para inexperientes. Se a gente tem prefeito, governador e presidente que não sabem governar, quem mais sofre são os pobres, os que mais precisam de serviços públicos e de apoio governamental. Quem governa toma muitas decisões todos os dias que mexem com a vida de milhões de pessoas”.