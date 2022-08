Cintya Santos vai receber a Medalha do Mérito Cultural Leila Diniz da Câmara Municipal de Niterói. - Reprodução

Publicado 23/08/2022 08:51

A Câmara dos Vereadores de Niterói, vai fazer, na próxima quinta-feira, (25/8), às 18h, em seu plenário, a entrega da Medalha do Mérito Cultural Leila Diniz a Cintya Santos, 1ª porta-bandeira da Mangueira.

O autor da iniciativa o vereador Jhonatan Anjos justifica a medalha devido a história da homenageada.



"A arte de Cintya vem de berço: ela é filha de Maria Angélica e neta de Dona Dina, ambas porta-bandeiras históricas dos carnavais de Niterói. Cintya passou por escolas de samba como Porto da Pedra, Escola Imperial na Rio Branco, Unidos da Ponte, Leão de Nova Iguaçu, Sabiá, Boaçu, Paraíso do Tuiuti. Seu trabalho cuidadoso e respeitoso na condução dos pavilhões que portou durante sua história no carnaval a levou à Estação Primeira de Mangueira, onde é a primeira porta-bandeira", afirmou o vereador no texto.



De acordo com o parlamentar, Cintya é inspiração para meninas que sonham em portar um pavihão. "Delicadeza e força, doçura e garra, leveza e comprometimento com seu ofício são qualidades que a fazem se destacar. No balé que ela apresenta na avenida, no respeito que tem pelo pavilhão, tudo isso transparece. Fico muito orgulhoso de poder entregar a Medalha do Mérito Cultural Leila Diniz a Cintya", destaca o vereador Jhonatan Anjos.