Waldeck luta pela manutenção da emissora, além da Rádio MEC, que podem ser desligadas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).Divulgação Alerj - Foto: Thiago Lontra

Publicado 24/08/2022 08:59

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) derrubaram na terça-feira (23/08) o veto ao PL 5493/2022, de autoria da deputada estadual Mônica Francisco (PSol), presidente da Comissão de Trabalho, e do deputado estadual Waldeck Carneiro (PSB), presidente da Frente Parlamentar Pela Democratização da Comunicação do Legislativo (FPDC), que transforma a Rádio Nacional em Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.

Mônica e Waldeck lutam pela manutenção da emissora, além da Rádio MEC, que podem ser desligadas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Outro projeto, dos mesmos autores, que transformaria a Rádio MEC em Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro (PL 5494/2022), havia sido vetado pelo governador Cláudio Castro em maio, mas teve o veto derrubado pela Casa Legislativa, transformando-se na Lei 9771/2022 no dia 05/07.

“Estamos lutando em defesa da radiofonia brasileira. A Rádio Nacional é símbolo da difusão da cultura e da música, principalmente na segunda metade dos anos 50 do século passado. É importante enaltecer o papel da comunicação na consolidação da democracia. Veículos de comunicação devem funcionar livremente, respeitando sua pluralidade", afirmou Waldeck.

“Essas rádios têm importante papel para a cultura fluminense. A Nacional foca em gêneros que têm pouco espaço no dial. Precisamos preservá-la como parte da nossa memória e história”, disse Mônica Francisco.