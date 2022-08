O secretário municipal de Participação Social, Anderson Pipico, destacou que a segunda edição do Niterói Cidadã é uma ação fundamental. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

O secretário municipal de Participação Social, Anderson Pipico, destacou que a segunda edição do Niterói Cidadã é uma ação fundamental.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

24/08/2022

A segunda edição do Programa Niterói Cidadã começou nesta terça-feira (23), na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, com a aula inaugural do curso “Gestão e Governança para Organizações da Sociedade Civil (OSCs)”. A solenidade teve a presença de representantes das organizações inscritas.

O programa foi criado pela Prefeitura de Niterói em setembro de 2021 com o objetivo de fortalecer as entidades do Terceiro Setor com foco no aprimoramento da gestão para que as OSCs possam se formalizar, se desenvolver, alcançar objetivos, captar recursos de forma independente e participar de editais.





“As instituições da sociedade civil precisam estar informadas e precisam saber o que fazer para estarem aptas a participarem das ações de governo. Essa iniciativa da Prefeitura facilitar essa participação. O papel destas instituições é muito importante. Durante a pandemia, elas ajudaram muito no suporte à população. O Niterói Cidadã, agora na segunda edição, é muito importante”, afirmou Anderson Pipico.



O gestor do Niterói Cidadã, Elias Gass, frisou que o programa trata de temas de grande relevância para a cidade.



“Estabelecer um canal permanente de comunicação com o Terceiro Setor, auxiliar a sua capacitação, profissionalização e fomentar o aumento da sua capacidade de captar recursos. Ao atingir esses objetivos, o Niterói Cidadã estará não só contribuindo com centenas de instituições, mas também com milhares de cidadãos que se utilizam de diversos serviços oferecidos pelo Terceiro Setor niteroiense”, explicou Elias Gass.



O objetivo do curso é inspirar e compartilhar conhecimento com as Organizações da Sociedade Civil para que aprimorem a gestão, elaborem projetos, captem recursos e comuniquem suas iniciativas de forma independente. A Escola de Governo e Gestão de Niterói (EGG), vinculada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), auxiliou a criação do curso que será oferecido na plataforma da EGG a partir desta quarta-feira (24). São 8 módulos, incluindo duas novidades: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).



A subsecretária de Articulação Institucional e Gestão do Conhecimento da Seplag, Isadora Modesto, destacou a importância de fortalecer as organizações da sociedade civil.



“O desenvolvimento das políticas públicas acontece na parceria entre governo e sociedade. Nesta segunda edição, incluímos pautas solicitadas durante a primeira turma e agora temos o auxílio do LabNit, que facilita as partes práticas do curso. Inovação não é só tecnologia, governo e serviços digitais, mas também capital humano, com servidores e as organizações capacitadas”, disse Isadora Modesto.



O Laboratório de Inovação de Niterói (LabNit) facilitou a oficina “Prazer, Edital”, que tem como objetivo desmistificar a percepção de que participar de editais é algo complexo e difícil, para aumentar as oportunidades para as OSCs.



A diretora da Escola de Governo e Gestão (EGG), Isabela de Jesus, afirmou que são as pessoas que movem as organizações.



“Sozinhos não chegamos em lugar nenhum. A gente precisa se juntar e se ajudar. Esse é o intuito do curso: auxiliar o desenvolvimento das organizações civis. Vamos auxiliar os participantes a facilitar processos e resolver os desafios, como a prestação de contas e a comunicação”, pontuou Isabela de Jesus.



A solenidade de abertura da segunda edição do Programa Niterói Cidadã teve a presença da primeira-dama de Niterói, Christa Vogel, que é coordenadora voluntária da Campanha Niterói Solidária.



A programação vai até o dia 20 de setembro e os outros módulos são: Histórico das Organizações da Sociedade Civil; Governança de OSCs; Gestão de Projetos; Captação de Recursos; Prestação de Contas; e Comunicação e Redes Sociais.



A segunda edição do Niterói Cidadã terá ainda, de 05 a 09 de setembro, uma oficina na qual as organizações vão ter, na prática, a experiência de estruturar um projeto. Também haverá, em 19 e 20 de setembro, uma oficina de comunicação: as entidades vão aprender a apresentar um modelo de negócios de modo efetivo e visual.