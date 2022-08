O candidato do PDT ao Governo do Estado, Rodrigo Neves, e o presidente da liga, Jorge Perlingeiro: apoio para o Carnaval 2023. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 24/08/2022 09:50 | Atualizado 24/08/2022 09:53

O candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, esteve na sede da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) na noite da última terça-feira (23), e afirmou que se eleito dará todo o apoio já em 2023 para a realização de um grande carnaval no Rio.

Acompanhado pelo deputado federal Pedro Paulo (PSD) e pelo vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira (Solidariedade), Neves foi convidado pelo presidente da liga, Jorge Perlingeiro, e pelos 12 representantes das agremiações do Grupo Especial do carnaval carioca.

Durante o encontro, o candidato pedetista destacou a importância do setor para a economia do Estado. “O Carnaval carioca é a maior festa popular do Brasil e do mundo, gera milhares de empregos, envolve toda uma cadeia produtiva e pode contribuir para reverter o esvaziamento econômico do Rio, disse Neves.

“Vamos trabalhar os complexos industriais e de serviços que são pontos fortes do Rio, como o complexo de Óleo e Gás, o complexo do Sistema de Defesa, o complexo industrial e de serviços da área da Saúde e, evidentemente, o complexo industrial e de serviços do entretenimento, da Economia Criativa, do turismo e do lazer”, completou.

