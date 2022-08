Segundo o candidato a deputado estadual Leonardo Giordano assinar a Carta é um compromisso com o povo, com o Brasil e com os direitos dos cidadãos. - Divulgação - Foto: Mariana Lima

Segundo o candidato a deputado estadual Leonardo Giordano assinar a Carta é um compromisso com o povo, com o Brasil e com os direitos dos cidadãos.Divulgação - Foto: Mariana Lima

Publicado 31/08/2022 09:44

O vereador, ex-secretário das Culturas de Niterói e candidato a deputado estadual Leonardo Giordano foi o primeiro a assinar um documento que tem o objetivo de reconhecer e valorizar a ciência, a tecnologia e a inovação, a educação, a democracia e os demais direitos garantidos na Constituição Federal do país.

O lançamento da Carta Compromisso de políticas públicas elaboradas pela comunidade científica, que tratam de diferentes temas relevantes para a sociedade brasileira é da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), organização que congrega 170 sociedades científicas e luta há 74 anos por essas causas e destinou o documento a parlamentares que disputam o pleito eleitoral em 2022.

Leonardo Giordano falou sobre o documento que agrega temas como o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT); a valorização dos professores e profissionais da educação, os investimentos no SUS; pesquisa, direitos humanos, segurança pública, saúde e meio ambiente, entre outros vetores de desenvolvimento estratégicos do país.



A carta destaca as necessidades da área e também revela as dificuldades enfrentadas pela ciência e tecnologia no Brasil, que comprometem o desenvolvimento nacional.



“Os cada vez mais profundos cortes nos recursos para a Ciência, a Tecnologia e a Inovação (CT&I) e Educação colocam em risco os investimentos anteriores em recursos financeiros e em pessoal qualificado”, afirma a Carta “Estão hoje ameaçadas a continuidade de pesquisas científicas importantes e a formação de novos pesquisadores. Por outro lado, as várias ameaças aos direitos humanos colocam em xeque qualquer plano de avanço econômico e social do País”, afirmou o documento no texto.



Para Giordano, “não há sociedade que possa se desenvolver sem investimento em ciência, tecnologia e educação, ativos que precisam estar na pauta de todos os parlamentares, para que possamos reverter o cenário desastroso em que esses setores se encontram”. Segundo ele, “assinar a Carta é um compromisso com o povo, com o Brasil e com os direitos dos cidadãos – e garantir esses direitos têm que ser uma prioridade”.



A Carta Compromisso pode ser acessada no link: http://portal.sbpcnet.org.br/observatorio-eleicoes2022/.