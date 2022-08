O ex-prefeito de Niterói encontrou lideranças políticas e apoiadores para caminhadas e encontros com o povo nas cidades de Cabo Frio, São Pedro D’Aldeia, Saquarema e Araruama. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

O ex-prefeito de Niterói encontrou lideranças políticas e apoiadores para caminhadas e encontros com o povo nas cidades de Cabo Frio, São Pedro D’Aldeia, Saquarema e Araruama.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 31/08/2022 08:15

O candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, visitou a Região dos Lagos na última terça-feira (30). Na ocasião, ele encontrou lideranças políticas e apoiadores para caminhadas e encontros com o povo nas cidades de Cabo Frio, São Pedro D’Aldeia, Saquarema e Araruama.

Ao apresentar suas propostas para a reconstrução do estado do Rio de Janeiro, o ex-prefeito de Niterói assumiu o compromisso de trabalhar para melhorar a saúde do povo a partir de medidas como a criação de um amplo programa de atenção básica em saúde e a melhoria do serviço de saneamento básico.



“O programa Saúde da Família é um programa importante porque quando o poder público leva atenção básica em saúde às famílias, aos idosos, aos diabéticos, às pessoas que tem problemas cardíacos e estas pessoas têm assistência dos médicos, dos enfermeiros e dos agentes comunitários, evita-se doenças mais graves que leva as pessoas a superlotar os hospitais em busca de atendimento. Em Niterói eu levei o programa Saúde da Família para todo o povo mais pobre, e vou fazer um programa de cooperação com os municípios e nós vamos levar saúde de qualidade para todo o estado”, disse o candidato do PDT.



Ao visitar a Praça do Canhão, no Centro de São Pedro D’Aldeia, lugar que frequenta desde a infância, Rodrigo Neves falou sobre a importância de despoluir a Lagoa de Araruama para melhorar a saúde do povo e também para a retomada do desenvolvimento econômico da região.



“Nos últimos meses nós preparamos um plano de reconstrução do Rio de Janeiro, e sabemos que na Região dos Lagos há um problema de saneamento básico, porque mesmo com a concessão do serviço de saneamento, infelizmente a Lagoa de Araruama continua poluída. Com a lagoa limpa a gente poderia ter mais desenvolvimento econômico, mais peixes, mais turistas, mais hotéis, mais restaurantes e com isso mais empregos e comércio mais movimentado. Em Niterói eu fiscalizei a concessão que cuida do saneamento e com boa gestão à frente da prefeitura levei água e esgoto tratado para praticamente 100% da cidade, e é isso que vamos fazer na Região dos Lagos a partir de 2023”, afirmou Rodrigo Neves.