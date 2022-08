A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, apresentou os avanços de Niterói. - Reprodução

A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, apresentou os avanços de Niterói.Reprodução

Publicado 30/08/2022 09:01

A Prefeitura de Niterói foi uma das convidadas do workshop “Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, organizado, na última segunda-feira (29), pela Prefeitura de Juiz de Fora para conhecer novas experiências e debater os benefícios da implementação dos ODS nas políticas municipais.

A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, apresentou os avanços do município, que está comprometido com as metas do Sistema das Nações Unidas desde 2017.



A Agenda 2030 foi estabelecida em setembro de 2015 com o objetivo de construir um plano global para a erradicação da pobreza e para a proteção do planeta e do clima. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas. Ao firmar parceria com a ONU-Habitat, a Prefeitura de Niterói alinhou os indicadores do Plano Estratégico Niterói Que Queremos (NQQ) 2013 – 2033 e do Plano Plurianual aos objetivos e metas da agenda.



“Internalizamos as agendas de ODS no planejamento estratégico de Niterói a curto, médio e longo prazo, e fortalecemos a participação social para que a população escolha e acompanhe nossos planos. Ao definir nossas metas anuais, incluímos ações de ODS e do NQQ, partindo de uma gestão orientada para resultados. Assim, estipulamos programas que visam trazer resultados para diversas áreas, como saúde, educação, mobilidade, para atingir a visão de futuro definida pela sociedade no planejamento estratégico Niterói Que Queremos como ‘a melhor cidade para se viver e ser feliz’”, explicou Ellen Benedetti.



Além de Niterói, foram convidados os municípios de São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG), que já desenvolvem ações voltadas para os ODS, além dos representantes da ONU-Habitat, Alain Grimard e Rayne Ferretti Moraes. Durante sua fala, Grimard ressaltou a importância da mobilização das cidades para o avanço da agenda.



“Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram criados como uma agenda global de compromisso entre países. Percebemos a importância das cidades para a implementação dessa agenda, com mais recursos para realizar as ações. A participação de Niterói no workshop é importante porque a cidade tem um tamanho parecido com o de Juiz de Fora”, salientou Alain Grimard, completando que Niterói está avançada nas metas.



Histórico - Niterói iniciou a parceria com a ONU-Habitat em 2017. No ano seguinte, o município realizou uma consulta pública com a população para difundir as ações e apresentar resultados de projetos que corroboram a Agenda 2030. Em 2019, a Prefeitura participou da campanha sobre “Cidades e comunidades sustentáveis” em outra consulta pública, além de promover a ODS Week, iniciativa para fomentar a cultura da inovação. Em 2020, Niterói lançou o Relatório Local Voluntário para avaliar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela gestão municipal.