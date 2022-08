Junto com sua equipe o prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou o andamento da obra. - Divulgação PMN

Publicado 29/08/2022 13:10

Os moradores do bairro do Maralegre, na Região Oceânica de Niterói, estão rindo a toa com as obras que estão em fase avançada. Na ultima sexta-feira (26), uma equipe da Prefeitura visitou o andamento da obra que já tem 15 ruas concluídas com drenagem, pavimentação e padronização das calçadas, em um trecho de quase 5km. Desde 2013, a Região Oceânica já recebeu intervenções em mais de 200 vias.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou os investimentos municipais que estão beneficiando os moradores da Região Oceânica.

“Nós começamos a fazer obras de pavimentação, drenagem, urbanização de bairro em bairro aqui da Região Oceânica. Já fizemos Cafubá, Piratininga, Bairro Peixoto, Boavista, entre outros bairros e estamos avançando no Maravista, Serra Grande e com uma grande intervenção no Engenho do Mato. É uma mudança grande para os moradores da região”, contou o prefeito.

O presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo Cesar Carrero, acompanhou a visita.

“Todas as ruas estão sendo entregues com calçada uniformizada, meio-fio, sarjeta, concreto de qualidade e rede de drenagem. Durante quase 50 anos, essa região sofria com inundações e a partir de agora não vai sofrer mais. Já tivemos vários testes, já choveu bastante e não fica água empoçada. A rede funciona perfeitamente como em todos os bairros onde executamos essas intervenções”.

As ruas que já estão prontas são José Ranzeiro, Vereador Hernani Vieira, Mazini Bueno, Kleber Feliciano, Pinto, João Batista Serrão, Leopoldo Muylaert, Nicanor Nunes, Átila Nunes, José Dantas Freire Filho, Comissário José Luís de Souza, Raul Travassos, Dr. Fontenele Teixeira, Vereador Jorge de Almeida, Dr. Tabajara de Araújo Gomes e Chico Xavier. O investimento na região é de R$ 11,5 milhões.

Segundo o secretário da Administração da Região Oceânica, Binho Guimarães, a equipe da regional sempre conversa com moradores, com a população local e nota uma mudança na autoestima das pessoas.

“Aos poucos a lama vai deixando de estar presente na vida dos moradores. A dignidade chega com a drenagem, pavimentação e o calçamento das vias. Sem dúvidas, a gente vem vivendo um ciclo de transformação com uma verdadeira mudança na Região Oceânica. Não podemos esquecer o Parque Orla de Piratininga que fica aqui ao lado e vai contribuir muito para melhorar a sustentabilidade da Região Oceânica. São muitos investimentos que a Prefeitura vem fazendo na região e a melhor recompensa que a gente tem é a aprovação da população”.

Morador da Região Oceânica há 32 anos e há oito no Maralegre, Guilherme Pereira Jaber, contou que houve uma grande mudança que melhorou muito a vida no bairro.

“A gente vivia aqui no meio da lama e da poeira. Agora tudo mudou, melhorou 100%. Choveu, não tem mais lama e não alaga”, disse Guilherme.