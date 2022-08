O artista plástico Elcir Mondego vai mostrar suas diversas esculturas em mármore e madeira trabalhadas ao longo de seus 30 anos de carreira. - Divulgação CMN

Publicado 30/08/2022 08:21

A Câmara Municipal de Niterói está com uma programação imperdível em setembro e convida a população niteroiense para a exposição “É Pau, É Pedra”, do artista plástico Elcir Mondego. A mostra reunirá diversas esculturas em mármore e madeira trabalhadas por Mondego ao longo de seus 30 anos de carreira, incluindo obras premiadas na Escola Fluminense de Belas Artes.

Da técnica, desenvolvida desde a faculdade em trabalhos de madeira, à curiosidade em esculpir minerais, houve uma sensível evolução autodidata. Artífice na elaboração dos instrumentos de trabalho com exploração do processo criativo, Mond'ego vai da pesquisa até a realização da obra, passando pelo figurativo e abstrato.

A exposição terá início no dia 9 de setembro às 18h30min., no hall de entrada do Legislativo e ficará aberta ao público até o dia 26 de setembro, das 9h às 17h. A Câmara Municipal de Niterói fica localizada na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625 no Centro de Niterói.