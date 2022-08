No Méier, na Zona Norte da capital, Rodrigo Neves participou de caminhada onde reafirmou o compromisso de recuperar a rede pública de saúde. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

No Méier, na Zona Norte da capital, Rodrigo Neves participou de caminhada onde reafirmou o compromisso de recuperar a rede pública de saúde.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 30/08/2022 08:08

O candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, participou na manhã desta segunda-feira, 29, de uma sabatina realizada conjuntamente pelos jornais O Globo, Extra e Valor Econômico e pela rádio CBN. A banca de entrevistadores contou com os jornalistas Ancelmo Gois, Berenice Seara, Bernardo Mello Franco, Carlos Andreazza e Francisco Góes.



Ao comentar sua participação em entrevistas, sabatinas e debates durante o processo eleitoral, Rodrigo Neves falou da importância em estar aberto a dialogar com a imprensa e sobretudo com a população.



“Quem está na vida pública, neste caso disputando uma eleição para governador do estado, precisa estar disposto e sujeito aos questionamentos e às críticas da população e da imprensa. Durante oito anos como prefeito de Niterói eu sempre tive a compreensão da dimensão do papel da imprensa e sempre tratei os jornalistas com máximo respeito, de forma democrática, e não vai ser diferente como governador do estado”, comentou o ex-prefeito de Niterói.



Perguntado sobre como dialogar com a população em busca por votos, Rodrigo Neves disse confiar na escolha do eleitorado e traçou um comparativo entre as candidaturas que concorrem nesta eleição.



“Acredito na consciência do povo carioca e fluminense. A necessidade de mudança é urgente, entretanto para mudar de verdade é preciso saber governar e ter compromisso com o povo, e estas características eu posso garantir que tenho. Além da boa experiência administrativa comprovada, construímos uma aliança com o prefeito Eduardo Paes, um grande administrador público, que está permitindo um avanço grande no diálogo com a população carioca. E de um tempo para cá, com a popularização da internet, com os celulares conectados, o índice de desconhecimento de um candidato não é mais problema; os eleitores estão rapidamente tomando conhecimento de que a nossa candidatura é uma opção viável para reconstruirmos juntos o estado do Rio de Janeiro”, avaliou Neves.



Caminhada no Méier



À tarde, Rodrigo Neves participou de caminhada no Méier, na Zona Norte da capital, onde reafirmou o compromisso de recuperar a rede pública de saúde e levar o programa Saúde da Família a todas as 92 cidades do estado do Rio de Janeiro, aumentar em 20% o orçamento da pasta, contratar mais médicos e profissionais de Saúde.



“Vamos fazer parcerias e levar o programa Saúde da Família para todas as comunidades e bairros do Estado do Rio. Porque a atenção básica é prevenção à doença e promoção da saúde. Uma família que tem assistência da atenção básica, dificilmente vai ter que ir para as filas dos hospitais”, afirmou Rodrigo Neves, que concluiu criticando a atual gestão do governador Cláudio Castro: “O Rio tem o pior índice de letalidade do Brasil em decorrência da pandemia. Infelizmente o governo Witzel/Cláudio Castro não atendeu a população na pandemia, pois os hospitais de campanha feitos de lona não funcionaram. Hoje não há coordenação do Governo do Estado na área da Saúde. Isso vai mudar em nosso governo”.

De acordo com a agenda do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves vai estar nesta terça-feira (30/08), às

11h, em Cabo Frio onde caminhará com início na Praça Porto Rocha. Às 14h o candidato pedetista vai a São Pedro d’Aldeia onde participa de caminhada com início na Praça do Canhão; Já às 17h Neves percorre Saquarema onde fará caminhada em Bacaxá (início: posto Ipiranga da Rodovia).